Utrecht'in yeni antrenörü Jeremain Lens ile ilgili konuştu
Hollanda Ligi ekiplerinden Utrecht'in yeni teknik direktörü John van den Brom katıldığı canlı yayında transfer açıklaması yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı Brom, Beşiktaşlı Jeremain Lens'in transferiyle ilgili de konuştu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'ın Utrecht'ten ayrılmasının ardından takımın başına getirilen John van den Brom, katıldığı canlı yayında kulübün transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, adı Utrecht ile anılan Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens ile ilgili gelen soru üzerine şu yanıtı verdi;
"Lens'in kulüple anılmasının hiçbir anlamı yok. Bu tarz haberleri ben de okuyorum ama gerçekten dedikoduların hiçbiri gerçek değil. Lens konumuzun dışında bir isim."
Jeremain Lens, Beşiktaş'taki istikrarsız performansıyla sık sık eleştirilerin hedefi haline geliyor. 31 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu, geride bıraktığımız sezon çıktığı 37 maçta 5 gol atarken, 10 da asist yaptı. Tecrübeli ismin siyah-beyazlı kulüple 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 31.05.2019
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Eski yıldızlar geri dönsün
Toplam 2
Yorum
ahmet cenk fabri ve marcelo belki dönebilir ama taliscayı alabilecek bütcemiz olduğunu sanmıyorum çin kulübü bonservisine 18 milyon euro ödedi
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Bir PFDK klasiği!
Toplam 1
Yorum
maho bu federasyon tam bir Trabzon düşmanı
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Galatasaray'da Mbaye Diagne gemileri yaktı
Toplam 2
Yorum
10ur Juventus un J sini göremezsin sen. Galatasarayım zararına da olsa bu adamı derhal satmalıdır. 5,10 neyse kaptır gitsin. Bu adam topçu değil.
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