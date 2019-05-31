Utrecht'in yeni antrenörü Jeremain Lens ile ilgili konuştu
31 Mayıs 2019, Cuma
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Utrecht'in yeni antrenörü ile ilgili konuştu

Utrecht'in yeni antrenörü Jeremain Lens ile ilgili konuştu

Hollanda Ligi ekiplerinden Utrecht'in yeni teknik direktörü John van den Brom katıldığı canlı yayında transfer açıklaması yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı Brom, Beşiktaşlı 'in transferiyle ilgili de konuştu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü 'ın Utrecht'ten ayrılmasının ardından takımın başına getirilen John van den Brom, katıldığı canlı yayında kulübün transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, adı Utrecht ile anılan 'ın Hollandalı futbolcusu ile ilgili gelen soru üzerine şu yanıtı verdi;

"Lens'in kulüple anılmasının hiçbir anlamı yok. Bu tarz haberleri ben de okuyorum ama gerçekten dedikoduların hiçbiri gerçek değil. Lens konumuzun dışında bir isim."

Jeremain Lens, Beşiktaş'taki istikrarsız performansıyla sık sık eleştirilerin hedefi haline geliyor. 31 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu, geride bıraktığımız sezon çıktığı 37 maçta 5 gol atarken, 10 da asist yaptı. Tecrübeli ismin siyah-beyazlı kulüple 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 31.05.2019
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