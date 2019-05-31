Abdullah Avcı Beşiktaş Tesisleri'nde!
31 Mayıs 2019, Cuma
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Tesisleri'nde!

Abdullah Avcı Beşiktaş Tesisleri'nde!

ile anlaşma sağlayan , 'ne geldi. Avcı daha sonra buradan Beşiktaş'ın Fulya'da bulunan tesislerini ziyaret etti.

Abdullah Avcı Beşiktaş Fulya Tesisleri'ne geldi! İşte ilk görüntüler

ile anlaşma sağlayan , 'ne geldi. Avcı daha sonra buradan Beşiktaş'ın Fulya'da bulunan tesislerini ziyaret etti.

Abdullah Avcı, altyapı antrenörleriyle görüşmek üzere Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ne geldi. Beşiktaş yöneticisi Ahmet Ürkmezgil, tecrübeli teknik adam ile ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ürkmezgil'in açıklamaları şu şekilde:

"Kulübümüz ve hocamız için hayırlısı olsun. Abdullah Avcı yıllardır çok sevdiğim bir dostum. Kan değişiklikleri hep iyi olmuştur. Abdullah Avcı disipliniyle, çalışmasıyla, duruşuyla ve istikrarıyla takdir ettiğimiz bir hoca. Yıllardır çalışmak istediğimiz bir insandı. Abdullah Hoca'nın da şampiyonluk konusunda amiyane tabirle açlığının bulunması ve bizim de şampiyonluk istememizle daha doğru bir sonuca gideceğimizi düşünüyoruz. Bizim için çok doğru bir hoca."

Ürkmezgil, Abdullah Avcı ile ilgili resmi açıklamanın en kısa süre içerisinde geleceğini söyledi.

Abdullah Avcı Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde

ORMAN İLE AVCI BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

"Başkan ve Abdullah Avcı Nevzat Demir Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı tesisleri gezerek personelle tanıştı. Avcı, sportif direktör Ali Naibi ile gerçekleştireceği toplantının ardından Fulya'daki tesislere geçecek ve burada altyapı antrenörleriyle bir araya gelecek.

TESİSLERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK

Avcı'nın tesislerde bazı değiliklikler yapması söz konusu. Kendi odası ve yardımcılarının odası ile ilgili tesis müdüryle bazı fikir alışverişinde bulundu.

YASİN SÜLÜN TEKNİK EKİBE KATILACAK

"Beşiktaş'ın eski futbolcusu Yasin Sülün teknik kadroya katılacak. Avcı'nın 'de çalıştığı yardımcıları ve analizcileri de Abdullah Avcı'nın ekibinde olacak.

  1. 31.05.2019
  2. Güncelleme: 31.05.2019 17:02
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