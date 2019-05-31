John Ogu'dan Trabzonspor formalı paylaşım!

Anthony Nwakaeme'nin eski takım arkadaşı olan John Ogu'nun İsrail Hapoel Beer Şeva takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti.

Sosyal medya üzerinden Trabzonsporlu Onazi ve Nwakaeme ile pozlar veren 31 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, bu kez Trabzonspor forması ile poz verdi.

Ogu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bordo mavili kulüpten transfer teklifini beklediğini ifade etmişti.

JOHN OGU KİMDİR?

Kariyerine Drava Ptuj takımında başlayan John Ogu, sırasıyla Atletico CP, Almeira, Leira, Coimbra ve son olarak Hapoel Beer Sheva takımında forma giydi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki Nijeryalı futbolcu bu sezon 30 resmi maçta 3 gol attı. John Ogu, Milli Takım'da da 22 maçta forma giydi.