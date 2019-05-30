Okan Buruk gitti Kartal yolda
Çaykur Rize'de Okan Buruk'la yollar ayrıldı. A Spor'a konuşan Başkan Hasan Kartal, Buruk'un yerine esprili şekilde İsmail Kartal'ı işaret etti.
Rizespor, 2. yarıdaki müthiş performansıyla takımı ligde bırakan Okan Buruk'la yolları ayırdı. A Spor'a konuşan Başkan Hasan Kartal, "Okan hocamız biraz ailesine zaman ayırmak, ailesiyle beraber olmak düşüncesi gibi mazeretlerinden dolayı İstanbul'u tercih etti" dedi. Başkan Kartal, Buruk'un Beşiktaş'ta hocalık yapmasını tercih edeceğini belirterek, "Sonuçta onlar da kartal" dedi. Buruk'un yerine gelecek ismi yönetimde görüşeceklerini söyleyen Kartal, esprili bir şekilde soyadı benzerliğinden de yola çıkıp, aslen Rizeli olan İsmail Kartal'ı kastederek, "Rize'ye çift başlı kartal" ifadesini kullandı.
- 30.5.2019
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Emre’den İrfan’a: Fenerbahçe’ye gel
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Yorum
İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
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Umut kalacak
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Nirvana Beşiktaşın 1. center forveti artık Güven Yalçındır . Ne Burak ne de C. Tosun 20 yaşında onun kadar iyiydiler . Burak seneye 15 maç çıkarır
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Galatasaray'da Selçuk İnan kararı! Ayrılık...
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 bide indirime gitmese bari
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