Okan Buruk gitti Kartal yolda

Rizespor, 2. yarıdaki müthiş performansıyla takımı ligde bırakan Okan Buruk'la yolları ayırdı. A Spor'a konuşan Başkan Hasan Kartal, "Okan hocamız biraz ailesine zaman ayırmak, ailesiyle beraber olmak düşüncesi gibi mazeretlerinden dolayı İstanbul'u tercih etti" dedi. Başkan Kartal, Buruk'un Beşiktaş'ta hocalık yapmasını tercih edeceğini belirterek, "Sonuçta onlar da kartal" dedi. Buruk'un yerine gelecek ismi yönetimde görüşeceklerini söyleyen Kartal, esprili bir şekilde soyadı benzerliğinden de yola çıkıp, aslen Rizeli olan İsmail Kartal'ı kastederek, "Rize'ye çift başlı kartal" ifadesini kullandı.