Okan Buruk gitti Kartal yolda
30 Mayıs 2019, Perşembe
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gitti yolda

Okan Buruk gitti Kartal yolda

'de 'la yollar ayrıldı. A Spor'a konuşan Başkan , Buruk'un yerine esprili şekilde 'ı işaret etti.

Rizespor, 2. yarıdaki müthiş performansıyla takımı ligde bırakan 'la yolları ayırdı. A Spor'a konuşan Başkan , "Okan hocamız biraz ailesine zaman ayırmak, ailesiyle beraber olmak düşüncesi gibi mazeretlerinden dolayı 'u tercih etti" dedi. Başkan , Buruk'un 'ta hocalık yapmasını tercih edeceğini belirterek, "Sonuçta onlar da kartal" dedi. Buruk'un yerine gelecek ismi yönetimde görüşeceklerini söyleyen Kartal, esprili bir şekilde soyadı benzerliğinden de yola çıkıp, aslen Rizeli olan 'ı kastederek, "'ye çift başlı kartal" ifadesini kullandı.

  1. 30.5.2019
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