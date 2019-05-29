Spor Toto Süper Lig'den haberler (28.05.2019)

GÖZTEPE SİL BAŞTAN

Göztepe'de Tamer Tuna, iddialı bir kadroyla başlamak için kolları sıvadı. Tayfur Bingöl'le yolları ayıran Göz-Göz'de Tuna'nın, verim alınamayan Agbenyenu, Grillo, Ngando, Ghilas, Gouffran, Borges ve Kadu gibi isimleri de düşünmediği bildirildi.



KAYSERİ'DE SEÇİM VAR

Kayserispor yönetimi, genel kurul kararı aldı. Başkan Erol Bedir tarafından yönetime sunulan ve kabul edilen olağanüstü genel kurul teklifi, 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bedir'in yeniden başkanlığa aday olacağı öğrenildi.



BAŞAKŞEHİR'DE MEVLÜT SEVİNCİ

Başakşehir, Antalyaspor'a kiraladığı Mevlüt Erdinç'i üstün performansı sonrası, kadroda tutma kararı aldı. Turuncu-lacivertliler, yüksek maliyetli Adebayor ve Demba Ba ile ise yollarını ayıracak. 32 yaşındaki milli yıldız, bu sezon 24 maçta 12 gol attı.



ÇAMDAL TUTMADI

Yüksek bonservisine karşılık bekleneni veremediği G.Saray'dan ayrılıp Antalya'ya geçen Tarık Çamdal, burada da tutmadı. Çamdal, sadece 2 maçta oynadı.



'VAR' KURBANI

Küme düşen Bursaspor, VAR'dan 8 puan kaybetti. VAR kullanılmasaydı Timsah, ligde kalacaktı. Düşen iki takım ile şampiyon ve ilk 4 ise değişmedi.



1 YIL MEN CEZASI

Yeni Malatya-Erzurum maçındaki 25 taraftara, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'nu ihlal gerekçesiyle 1 yıl seyirden men cezası verildi.



MARAFONA ALANYA'DA

Alanyaspor, transfere kaleden başladı. Turuncu- yeşilliler, Portekiz'de Braga'yla kontratı sona eren 1.90 boyunda, 32 yaşındaki kaleci Jose Marafona ile sözleşme imzaladı. Tecrübeli eldiven, geçen sezon 10 karşılaşmada oynadı.



MALATYA'DA KORKUT İDDİASI

Yeni Malatya, Avrupa'dan dolayı teknik adam arayışlarına erken başladı. Ali Ravcı'nın sportif direktör olarak görevine devam etmesi kararı alınırken, bu doğrultuda daha önce Hamit Altıntop ile bir görüşme gerçekleştiren yönetimin, şimdi de rotasını Tayfun Korkut'a çevirdiği ve menajerler aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.