Spor Toto Süper Lig'den haberler (28.05.2019) – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Spor Toto Süper Lig'den haberler (28.05.2019)

'den haberler (28.05.2019)

Spor Toto Süper Lig'den haberler (28.05.2019)

'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.

GÖZTEPE SİL BAŞTAN
'de , iddialı bir kadroyla başlamak için kolları sıvadı. Tayfur Bingöl'le yolları ayıran Göz-Göz'de Tuna'nın, verim alınamayan Agbenyenu, Grillo, Ngando, Ghilas, Gouffran, Borges ve Kadu gibi isimleri de düşünmediği bildirildi.

KAYSERİ'DE SEÇİM VAR
Kayserispor yönetimi, genel kurul kararı aldı. Başkan Erol Bedir tarafından yönetime sunulan ve kabul edilen olağanüstü genel kurul teklifi, 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bedir'in yeniden başkanlığa aday olacağı öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR'DE MEVLÜT SEVİNCİ
Başakşehir, Antalyaspor'a kiraladığı 'i üstün performansı sonrası, kadroda tutma kararı aldı. Turuncu-lacivertliler, yüksek maliyetli Adebayor ve ile ise yollarını ayıracak. 32 yaşındaki milli yıldız, bu sezon 24 maçta 12 gol attı.

ÇAMDAL TUTMADI
Yüksek bonservisine karşılık bekleneni veremediği G.Saray'dan ayrılıp 'ya geçen , burada da tutmadı. Çamdal, sadece 2 maçta oynadı.

'VAR' KURBANI
Küme düşen Bursaspor, VAR'dan 8 puan kaybetti. VAR kullanılmasaydı Timsah, ligde kalacaktı. Düşen iki takım ile şampiyon ve ilk 4 ise değişmedi.

1 YIL MEN CEZASI
Yeni -Erzurum maçındaki 25 taraftara, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'nu ihlal gerekçesiyle 1 yıl seyirden men cezası verildi.

MARAFONA ALANYA'DA
Alanyaspor, transfere kaleden başladı. Turuncu- yeşilliler, Portekiz'de Braga'yla kontratı sona eren 1.90 boyunda, 32 yaşındaki kaleci Jose Marafona ile sözleşme imzaladı. Tecrübeli eldiven, geçen sezon 10 karşılaşmada oynadı.

MALATYA'DA KORKUT İDDİASI
Yeni Malatya, Avrupa'dan dolayı teknik adam arayışlarına erken başladı. Ali Ravcı'nın sportif direktör olarak görevine devam etmesi kararı alınırken, bu doğrultuda daha önce ile bir görüşme gerçekleştiren yönetimin, şimdi de rotasını 'a çevirdiği ve menajerler aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

  1. 29.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Spor Toto Süper Lig'den haberler (28.05.2019) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN