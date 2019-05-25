Ozan Tufan böyle duyurdu! Sergen Yalçın...
25 Mayıs 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Ozan Tufan böyle duyurdu! Sergen Yalçın...

böyle duyurdu! ...

Ozan Tufan böyle duyurdu! Sergen Yalçın...

Sezonun ikinci yarısını Alanyaspor'da kiralık olarak geçiren  A aday kadrosuna davet edilmesinin ardından kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından A aday kadrosuna çağrılan 'dan paylaşım geldi.

Ozan paylaşımında Kulubü Aytemiz Alanyaspor'un takım arkadaşı Efecan Karaca ile birlikte aday kadrosuna çağrıldığını duyuran tweetini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sezonun ikinci yarısında kadrosunda bana yer veren, aşık olduğum yeşil sahalara dönmek için şans tanıyan başkanımız sayın Hasan Çavuşoğlu'na, hocamız 'a ve Ay-Yıldızlı formayı tekrar giyme fırsatı veren A Milli Takımımızın teknik ekibine çok teşekkür ederim."

Genç yıldız bu sezon Alanyaspor'la 17'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 19 resmi maçta görev almıştı.

INSTAGRAM'DAN SERGEN YALÇIN PAYLAŞIMI

Ozan, kişisel hesabından da Sergen Yalçın ile fotoğrafını paylaşıp, "Hatırlattı" ifadesini kullandı.

OZAN'IN PAYLAŞIMININ PERDE ARKASI:

7 Şubat 2019 | Sergen Yalçın: "Ozan Tufan 13 aydır top oynamıyor, onu futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz"

24 Mayıs 2019 | Ozan Tufan: "Hatırlattı."

  1. 24.05.2019
  2. Güncelleme: 25.05.2019 08:09
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ozan Tufan böyle duyurdu! Sergen Yalçın... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN