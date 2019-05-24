CANLI | Çaykur Rizespor - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Bordo mavililer Beşiktaş'ın puan kaybetmesi halinde Rizespor'u mağlup ederse ligi 3. sırada bitirip Avrupa Ligi'ne direk katılacak. Rizespor ise Okan Buruk yönetiminde yakaladığı çıkışı ligin son maçında da devam ettirerek taraftarı önünde ligi galibiyetle kapatmak istiyor.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında UEFA Avrupa Ligi'ne direk katılma şansı bulunan Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya...
İLK 11'LER:
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Saadane, Awaziem, Melnjak, Musa, Boldrin, Azubuike, Samudio, Aatif, Muric.
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega.
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MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 3'ten canlı olarak yayınlanacak.
FIRTINA DEPLASMANDA 102 GÜNDÜR YENİLMİYOR
Trabzonspor, deplasmanda son mağlubiyetini 10 Şubat 2019'da Galatasaray'a karşı 3-1'lik sonuçla aldı. Söz konusu maçın ardından bordo-mavililer dış sahada oynadığı oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Son deplasman maçında Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, 102 gündür dış sahada maç kaybetmiyor. Bordo-mavililer, dış sahada bu sezon oynadığı 16 müsabakada 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 22 gol gördü. Dış sahada 21 puan toplayan bordo-mavililer deplasman puan sıralamasında ise 4. basamakta yer aldı.
RİZESPOR SON 11 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI
Trabzonspor ile oynadığı son 11 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Rizespor (2B 8M), tek galibiyetini Aralık 2015'te aldı (3-0).
TRABZONSPOR SON 4 RİZE DEPLASMANINDA GOL YEMEDİ
Trabzonspor, Rizespor deplasmanında çıktığı son beş Süper Lig maçının dördünde kalesini gole kapattı ve sadece mağlup olduğu tek karşılaşmada gol yedi (3G 1B 1M).
Trabzonspor, Rizespor'u Süper Lig'de mağlup ettiği son dokuz maçın beşinde rakip filelere en az dörder gol gönderdi (toplam 33 gol).
GALATASARAY'IN ARDINDAN İKİNCİ
Süper Lig'de 11 maçtır yenilmeyen Trabzonspor (8G 3B), Galatasaray'ın (19 maç) ardından devam eden en uzun serinin sahibi. Trabzonspor ligde deplasmanda altı maçtır yenilmiyor.
İLK MAÇTA ABDÜLKADİR ÖMÜR 2 GOL ATTI
Abdülkadir Ömür'ün Süper Lig kariyerinde birden fazla gol attığı tek maç, sezonun ilk yarısında Trabzonspor'un Rizespor'u 4-1 yendiği karşılaşma oldu. (iki gol). Yusuf Yazıcı ligde forma giydiği son dört maçta üç gol attı; önceki 28 Süper Lig maçında aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı.
- 24.05.2019
- Güncelleme: 24.05.2019 20:55
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