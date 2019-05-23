Süper Lig özeti (22.05.19)
23 Mayıs 2019, Perşembe
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özeti (22.05.19)

Süper Lig özeti (22.05.19)

Spor Toto 'de öne çıkan gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

ERZURUM'DA MORALLER BOZUK
Erzurumspor, deplasmanda ile yapacağı adeta sezon finali olan kritik maçın hazırlıklarını sürdürdü. F.Bahçe yenilgisiyle ligde kalma yolunda avantaj kaybeden Dadaş'ta futbolcuların son derece moralsiz gözükmesi dikkati çekti. İdmana, kadro dışı bırakılan Muhammed ile sakat olan ve Obertan katılmadı.

KORKMAZ'LA DEVAM KARARI
Antalya Başkanı Ali Şafak Öztürk, yeni sezonda güçlü kadro sözü verdi. 'dan gayet mutlu olduklarını söyleyen Başkan Öztürk, "Hocamızla devam etmek istiyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Yeni sezona Bülent hocayla girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

A.GÜCÜ'NÜ YENİP LİGDEKALACAĞIZ
Başkan Vekili Talat Papatya, sahalarında oynayacakları, adeta sezon finali olan A.Gücü maçını kazanarak ligde kalacaklarını iddia etti. Papatya "Rakiplerin ne yaptığına bakmaksızın A.Gücü maçını kazanmak. 'de devam etmek istiyoruz" dedi.

CHEBAKE ÇOK MUTLU
Y.Malatya'nın Faslı futbolcusu Chebake, Ramazan'ı ailesiyle geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Chebake, "Ailem Türkiye'yi çok seviyor ve ramazanı benimle geçirmek istediler. Müslüman bir ülkede oynadığım için kendimle gurur duyuyorum" dedi.

A.GÜCÜ İBANEZ'İN PEŞİNDE
Spor Toto Süper Lig'de kalmayı geçen hafta garantileyen Ankaragücü, ile sözleşmesi biten Arjantinli 30 yaşındaki sol bek Luis Ibanez'e teklif yaptı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon 6'sı lig, 5'i kupada olmak üzere 11 maçta, 4 asistle oynadı.

LİSTEDE 112 FUTBOLCU VAR
Antalyaspor Futbol Direktörü Sedat Karabük, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Karabük, "Her mevki için 3-4 oyuncu belirledik. 112 oyuncu beğenmişiz. Portekiz, Fransa ve Hollanda, 'ya da giderek oyuncu izledik" bilgisini verdi.

MENSAH'TA KİRALIK FORMÜLÜ
Kayserispor, kiralık oynayan Mensah ile yeni sezonda da devam etmek istiyor. Bonservisi 'deki Ganalı maestro için İspanyollar 6 milyon Euro isterken, 1 milyon Euro'ya yine kiralama teklifi yaptı ve cevap bekliyor.

KAYSERİ'YE POLONYALI GOLCÜ
Transfer çalışmalarına başlayan Kayseri, rotasını Polonya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki Kucharczyk'a teklif yaptı. Polonya'nın L.Varşova takımı ile sözleşmesi sona eren Kucharczyk'a teklif yapan yönetim, olumlu yanıt aldı. Kontratı gelecek ay bitecek olan tecrübeli forvete İtalya ve İspanya'dan da teklif olduğu iddia ediliyor. 5 Polonya şampiyonluğu ve 6 Polonya Kupası sevinci yaşayan Kucharczyk, geçen sezon L.Varşova'da 38 maçta 7 gol, 6 asistle oynadı. Başarılı futbolcu, 9 kez de milli takımda oynadı.

  1. 23.5.2019
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