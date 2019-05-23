Beşiktaş'ın potadaki rakibi TOFAŞ
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'ın potadaki rakibi

Beşiktaş'ın potadaki rakibi TOFAŞ

Sompo Japan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın 'a konuk olacak.

Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Normal sezonun ilk yarısında TOFAŞ, evindeki maçta rakibine 89-79 üstünlük kurarken, 'daki mücadeleyi 78-73 kazanmıştı. İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı 26 Mayıs Pazar günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak.

  1. 23.5.2019
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