Yeni Beşiktaş geliyor
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Yeni Kartal geliyor!

Yeni Kartal geliyor!

“Bu sezon yarıştan çok erken koptu, da yarışa geç girdi. Seneye federasyon yenilenecek, VAR sistemi oturacak. Biz de yenilenmiş kadromuzla şampiyonluğun en büyük favorisi olacağız.”

Beşiktaşlı yönetici , önümüzdeki sezon daha heyecanlı bir lig yaşanacağını ifade etti. Güzel bir lig olduğunu belirten Ürkmezgil, "Son haftaya kadar çekişmeli ve hala bir düşme tehlikesi olan takımların netleşmediği bir lig yaşadık. Şampiyonluk yarışında 3-4 favori takım vardı ve bunlardan birisi de 'tı. O anlamda da çekişme yaşandı. VAR sistemini devreye girdi, günahıyla ve sevabıyla bir alışma dönemi geçti. Bizde tam randımanlı olmadı ama lig maçları yine de çekişmeli geçti" diye konuştu.

KALİTE ARTACAK
Ürkmezgil konuşmasına şöyle devam etti: "Önümüzdeki yıl çok farklı geçecek. Fenerbahçe yarıştan erken kopmasıyla oluşan bir eksiklik vardı, Trabzonspor da yarışın içine geç girdi. Önümüzdeki sene yeni bir federasyon olacak. VAR'ın da daha çok oturacağını düşünerek daha kaliteli, daha güzel ve daha çekişmeli bir lig olmasını umuyorum. Biz de yenilenmiş kadromuzla şampiyonluğun en büyük favorisi olacağız. Önce teknik direktör olayımız belli olmalı. Gidecek ve kalacak oyuncular konusunda bir kanaat var ama netleşmiş bir durum yok."

  1. 23.5.2019
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