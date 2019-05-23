Ümraniye'de buluştular
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Ümraniye'de buluştular

Ümraniye'de buluştular

Vodafone Karakartallılar, Beşiktaşlı futbolcularla buluştu.

Vodafone KaraKartal Hareketi'nin ayrıcalıklarından 'Antrenman Ziyareti' faydası kapsamında mayıs çekilişini kazanan Soner Han, Coşkun Okyay, Akın Gürçay ve Şevki Batuhan isimli taraftarlar, 'ndeki antrenmanda Beşiktaşlı futbolcularla bir araya gelerek keyifli bir gün yaşadı. Vodafone KaraKartal Hareketi ile 'a bugüne kadar 11 milyon TL'yi aşkın ek katkı sağlandığı ifade edildi.

  1. 23.5.2019
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