Ümraniye'de buluştular
Vodafone Karakartallılar, Beşiktaşlı futbolcularla buluştu.
Vodafone KaraKartal Hareketi'nin ayrıcalıklarından 'Antrenman Ziyareti' faydası kapsamında mayıs çekilişini kazanan Soner Han, Coşkun Okyay, Akın Gürçay ve Şevki Batuhan isimli taraftarlar, Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanda Beşiktaşlı futbolcularla bir araya gelerek keyifli bir gün yaşadı. Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaş'a bugüne kadar 11 milyon TL'yi aşkın ek katkı sağlandığı ifade edildi.
- 23.5.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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