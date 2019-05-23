Ümraniye'de buluştular

Vodafone KaraKartal Hareketi'nin ayrıcalıklarından 'Antrenman Ziyareti' faydası kapsamında mayıs çekilişini kazanan Soner Han, Coşkun Okyay, Akın Gürçay ve Şevki Batuhan isimli taraftarlar, Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanda Beşiktaşlı futbolcularla bir araya gelerek keyifli bir gün yaşadı. Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaş'a bugüne kadar 11 milyon TL'yi aşkın ek katkı sağlandığı ifade edildi.