Beşiktaş'tan Choupo-Moting için Fransa çıkarması - Fotomaç
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'tan Choupo-Moting için Fransa çıkarması

Ofans hattını güçlendirmek isteyen siyahbeyazlılar, PSG'de oynayan 30 yaşındaki Kamerunlu forvet Choupo-Moting'i alabilmek için haftaya Fransa'ya çıkarma yapacak.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 07:50 Güncelleme: 29.05.2019 07:51
Beşiktaş'tan Choupo-Moting için Fransa çıkarması

Beşiktaş'ta gözler bir yandan yeni teknik direktörün kim olacağını çevrilirken, diğer yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Beşiktaş'tan Choupo-Moting için Fransa çıkarması

Transfer döneminin yaklaşması ile birlikte görüşmelerini sıklaştıran Beşiktaş, skor yükünü çekebilecek bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'tan Choupo-Moting için Fransa çıkarması

Fransa basınından RMC'nin haberine göre; Beşiktaş, PSG'de forma giyen ve bu yaz takımdan ayrılması gündemde olan Eric Maxim Choupo-Moting ile yakından ilgileniyor.

Beşiktaş'tan Choupo-Moting için Fransa çıkarması

Haberde Beşiktaş'ın geçtiğimiz kış mevsiminden beri 30 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.

Beşiktaş'tan Choupo-Moting için Fransa çıkarması

ANLAŞMASI SÜRÜYOR

Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, ofansif hattını güçlendirmek için Moting'i gündemine aldı.

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