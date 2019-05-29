Beşiktaş'tan Choupo-Moting için Fransa çıkarması - Fotomaç
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Beşiktaş'tan Choupo-Moting için Fransa çıkarması
Ofans hattını güçlendirmek isteyen siyahbeyazlılar, PSG'de oynayan 30 yaşındaki Kamerunlu forvet Choupo-Moting'i alabilmek için haftaya Fransa'ya çıkarma yapacak.
29 Mayıs 2019 Çarşamba 07:50
Güncelleme: 29.05.2019 07:51
Beşiktaş'ta gözler bir yandan yeni teknik direktörün kim olacağını çevrilirken, diğer yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Transfer döneminin yaklaşması ile birlikte görüşmelerini sıklaştıran Beşiktaş, skor yükünü çekebilecek bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Fransa basınından RMC'nin haberine göre; Beşiktaş, PSG'de forma giyen ve bu yaz takımdan ayrılması gündemde olan Eric Maxim Choupo-Moting ile yakından ilgileniyor.
Haberde Beşiktaş'ın geçtiğimiz kış mevsiminden beri 30 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.
ANLAŞMASI SÜRÜYOR
Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, ofansif hattını güçlendirmek için Moting'i gündemine aldı.