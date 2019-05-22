Süper Lig özeti (21.05.19)

MALATYASPOR'DA ADAY BOLLUĞU

Yeni Malatyaspor'da 2 Haziran'da yapılacak seçimli olağan kongre öncesi aday bolluğu yaşanıyor. Mevcut başkan Adil Gevrek'in dışında Muhammed Kılıç ile Şevket Salik de aday olacağını duyurdu.



DENİZLİ'DE 7 OYUNCU KALDI

Süper Lig'e yükselen Denizlispor'da 7 oyuncu kaldı. Yeşil-siyahlılarda Mbamba, Burak Altıparmak, Burak Çalık, Mehmet Akyüz, Oğuz Yılmaz, Kehinde ve Recep Niyaz'ın kontratı devam ediyor.



BEN YOUSSEF'TEN MİLLİ MÜJDE

Kasımpaşa'nın Tunuslu stoperi Ben Youssef, milli takımı bıraktığını açıkladı. 30 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından daha sonra neden bu kararı aldığını açıklayacağını duyurdu.