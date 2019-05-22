Süper Lig özeti (21.05.19)
Spor Toto Süper Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
MALATYASPOR'DA ADAY BOLLUĞU
Yeni Malatyaspor'da 2 Haziran'da yapılacak seçimli olağan kongre öncesi aday bolluğu yaşanıyor. Mevcut başkan Adil Gevrek'in dışında Muhammed Kılıç ile Şevket Salik de aday olacağını duyurdu.
DENİZLİ'DE 7 OYUNCU KALDI
Süper Lig'e yükselen Denizlispor'da 7 oyuncu kaldı. Yeşil-siyahlılarda Mbamba, Burak Altıparmak, Burak Çalık, Mehmet Akyüz, Oğuz Yılmaz, Kehinde ve Recep Niyaz'ın kontratı devam ediyor.
BEN YOUSSEF'TEN MİLLİ MÜJDE
Kasımpaşa'nın Tunuslu stoperi Ben Youssef, milli takımı bıraktığını açıkladı. 30 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından daha sonra neden bu kararı aldığını açıklayacağını duyurdu.
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