Spor Toto 1. Lig Play-Off maçları tamamlandı
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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1. Lig Play-Off maçları tamamlandı

Spor Toto 1. Lig Play-Off maçları tamamlandı

1. Lig'de play-off yarı final karşılaşmalarında - ve - Hatayspor maçları oynandı. Gazişehir Gaziantep ilk maçta avantajlı bir skorun sahibi olurken, Adana Demirspor ve Hatayspor işlerini rövanş maçına bıraktı.

1. Lig'de play-off yarı final karşılaşmalarında - ve - Hatayspor maçları oynandı.

Gazişehir Gaziantep evinde Osmanlıspor'u Rydell Poepon'un golleriyle 2-0 yenerek rövanş maçı öncesi avantajın sahibi oldu.

Günün diğer maçında Adana Demirspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadeleden gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

İki maçın rövanş mücadeleleri 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Bu eşleşmelerden finale çıkacak olan takım 30 Mayıs Perşembe günü final maçında karşılaşacak.



  1. 22.05.2019
  2. Güncelleme: 22.05.2019 23:29
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