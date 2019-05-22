Spor Toto 1. Lig Play-Off maçları tamamlandı
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final karşılaşmalarında Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor ve Adana Demirspor - Hatayspor maçları oynandı. Gazişehir Gaziantep ilk maçta avantajlı bir skorun sahibi olurken, Adana Demirspor ve Hatayspor işlerini rövanş maçına bıraktı.
Gazişehir Gaziantep evinde Osmanlıspor'u Rydell Poepon'un golleriyle 2-0 yenerek rövanş maçı öncesi avantajın sahibi oldu.
Günün diğer maçında Adana Demirspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadeleden gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
İki maçın rövanş mücadeleleri 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.
Bu eşleşmelerden finale çıkacak olan takım 30 Mayıs Perşembe günü final maçında karşılaşacak.
- 22.05.2019
- Güncelleme: 22.05.2019 23:29
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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