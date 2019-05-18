Paşa bırakmadı
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Paşa bırakmadı

Paşa bırakmadı

33. haftanın açılış karşılaşmasında ’u konuk eden ’in golüne Ben ile karşılık verip 1 puanı kurtardı.

Prestij mücadelesi veren ile , 33. haftanın açılış maçında puanları kardeş payı yaptı: 1-1. Konuk Konyaspor, 25. dakikada ile öne geçti. Volkan Fındıklı'nın pasında Skubic vurdu, kaleci Scuffet'ten dönen topu Ömer Ali tamamladı: 0-1. İlkyarı bu skorla sona ererken, Kasımpaşa 56'da skora denge getirdi. Trezeguet, soldan kullandığı köşe vuruşunda pasını Hajradinovic'e çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahasına ortasında Ben 'in arka direkte yaptığı kafa vuruşu, karşılaşmanın skorunu belirledi.

  1. 18.5.2019
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