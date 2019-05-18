Paşa bırakmadı
33. haftanın açılış karşılaşmasında Konyaspor’u konuk eden Kasımpaşa Ömer Ali Şahiner’in golüne Ben Youssef ile karşılık verip 1 puanı kurtardı.
Prestij mücadelesi veren Kasımpaşa ile Konyaspor, 33. haftanın açılış maçında puanları kardeş payı yaptı: 1-1. Konuk Konyaspor, 25. dakikada Ömer Ali Şahiner ile öne geçti. Volkan Fındıklı'nın pasında Skubic vurdu, kaleci Scuffet'ten dönen topu Ömer Ali tamamladı: 0-1. İlkyarı bu skorla sona ererken, Kasımpaşa 56'da skora denge getirdi. Trezeguet, soldan kullandığı köşe vuruşunda pasını Hajradinovic'e çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahasına ortasında Ben Youssef'in arka direkte yaptığı kafa vuruşu, karşılaşmanın skorunu belirledi.
- 18.5.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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