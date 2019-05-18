Paşa bırakmadı

Prestij mücadelesi veren Kasımpaşa ile Konyaspor, 33. haftanın açılış maçında puanları kardeş payı yaptı: 1-1. Konuk Konyaspor, 25. dakikada Ömer Ali Şahiner ile öne geçti. Volkan Fındıklı'nın pasında Skubic vurdu, kaleci Scuffet'ten dönen topu Ömer Ali tamamladı: 0-1. İlkyarı bu skorla sona ererken, Kasımpaşa 56'da skora denge getirdi. Trezeguet, soldan kullandığı köşe vuruşunda pasını Hajradinovic'e çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahasına ortasında Ben Youssef'in arka direkte yaptığı kafa vuruşu, karşılaşmanın skorunu belirledi.