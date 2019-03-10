Maç sonucu | Aytemiz Alanyaspor 2-1 BB Erzurumspor | ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında hakem Mete Kalkavan, 3'ü Aytemiz Alanyaspor, biri Büyükşehir Belediye Erzurumspor lehine olmak üzere toplam 4 kez penaltı kararı verdi. Aytemiz Alanyasporlu Cisse, iki penaltı atışından yararlanamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Scuk'un pasında ceza sahasına giren Obertan'ın vuruşunda, top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

10. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un Cisse ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde incelendikten sonra pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

20. dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Ozan Tufan'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında topa yükselen Welinton, kafayı vurdu. Direğe çarparak içeriye dönen topu Leo kornere attı.

44. dakikada Efecan Karaca sağ kanattan ceza sahası içine topu gönderdi. Sural'in kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği topu Lokman Gör uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında topla buluşan Nsakala'nın vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.

45+1. dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Efecan Karaca, sağ kanattan son çizgiye inerek içeriye ortaladı. Cisse iyi yükselerek kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.

47. dakikada sağ kanattan Erzurumspor ceza sahasına giren Efecan Karaca, Leo'dan sıyrılmak istedi. Topun Leo'nun eline çarptığı gerekçesiyle Mete Kalkavan VAR'a giderek, penaltı noktasını gösterdi.

49. dakikada Cisse'nin kullandığı penaltı atışında, kaleci Sehic topu kurtardı. Daha sonra savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

56. dakikada Alanyaspor'dan Ozan Tufan'ın rakip ceza sahası içinde arka direğe doğru gönderdiği topa yükselen Cisse, Kanstrup'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, Aytemiz Alanyaspor lehine bir kez daha penaltı kararı verdi.

58. dakikada penaltı atışını kullanan Welinton, topu ağlara göndererek, farkı ikiye çıkardı: 2-0.

62. dakikada Ceyhun Gülselam'ın derinlemesine pasında Sural, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

75. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında ceza sahası içine atılan pas sonrası Leo, Efecan Karaca'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, maçta 3. kez penaltı noktasını gösterdi.

76. dakikada penaltı atışını kullanan Sunu, topu filelerle buluşturarak, farkı bire indirdi: 2-1.

90+2. dakikada hakem Mete Kalkavan maçta 4. kez penaltı noktasını gösterdi. Topla ceza sahası içine giren Efecan Karaca, rakip oyuncu Emrah Başsan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Bu pozisyonda Mete Kalkavan, penaltı kararı verdi.

90+3. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Cisse topu üstten auta atarak, maçta kullandığı ikinci penaltı atışını da değerlendiremedi.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 2-1 kazandı.