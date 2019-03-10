Ünal Karaman'dan futbol okuluna ziyaret – Fotomaç – 10 Mart 2019
10 Mart 2019, Pazar
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'dan futbol okuluna ziyaret

Ünal Karaman'dan futbol okuluna ziyaret

Trabzonspor Teknik Direktörü , 'in Borçka ilçesindeki 'nu ziyaret etti.

Her yaştan futbolseverin yoğun ilgisiyle karşılanan Karaman, yürütülen sportif faaliyetler hakkında okulun kurucusu Osman Genç'ten bilgi aldı.

Tesislerde bir süre Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş ve yetkililerle sohbet eden Karaman, minik futbolcuların antrenmanını izledi.

Saha içerisine girerek miniklerle sohbet eden, fotoğraf çektirerek forma imzalayan , öğrencilere futbol oynarken okullarını, derslerini asla ihmal etmemelerini öğütledi.


(Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Trabzonspor Borçka Futbol Okulu öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çekildi.)

Karaman, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin sporun içinde olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Renklerine gönül verdikleri takımın futbol okulu içerisinde, kendilerini geliştirerek hayatın içinde olmalarını görmek bizleri son derece mutlu ediyor. İnşallah hem okul hem de spor hayatlarında başarılı olurlar, biz de bunun gururunu yaşarız." ifadelerini kullandı.

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  1. 10.03.2019
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