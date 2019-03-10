Ünal Karaman'dan futbol okuluna ziyaret
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Artvin'in Borçka ilçesindeki Trabzonspor Borçka Futbol Okulu'nu ziyaret etti.
Her yaştan futbolseverin yoğun ilgisiyle karşılanan Karaman, yürütülen sportif faaliyetler hakkında okulun kurucusu Osman Genç'ten bilgi aldı.
Tesislerde bir süre Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş ve yetkililerle sohbet eden Karaman, minik futbolcuların antrenmanını izledi.
Saha içerisine girerek miniklerle sohbet eden, fotoğraf çektirerek forma imzalayan Ünal Karaman, öğrencilere futbol oynarken okullarını, derslerini asla ihmal etmemelerini öğütledi.
(Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Trabzonspor Borçka Futbol Okulu öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çekildi.)
Karaman, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin sporun içinde olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Renklerine gönül verdikleri takımın futbol okulu içerisinde, kendilerini geliştirerek hayatın içinde olmalarını görmek bizleri son derece mutlu ediyor. İnşallah hem okul hem de spor hayatlarında başarılı olurlar, biz de bunun gururunu yaşarız." ifadelerini kullandı.
- 10.03.2019
- Fenerbahçe'den Matheus Indio'ya yakın markaj!
- Yıldız isim geri dönüyor! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor 11'i
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Diagne hamlesi!
- Kim Milyoner Olmak İster 810. bölüm soru ve cevapları! Kim Milyoner Olmak İster'e bu soru damga vurdu...
- Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını yazdı
-
DG Sivasspor E. Yeni Malatyaspor maçına hazır
Toplam 1
Yorum
maho Sivasın golcüsü yok zaten hocasıda yok
-
İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 16
Yorum
Mustafa ÖZYANIK Halkın takımı için taraftarından yardım istemekten daha doğal ne olabilir. Sonuna kadar beraberiz Başkan...
-
Arda Turan en çok Fenerbahçe'ye kaybetti
Toplam 2
Yorum
uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
Ünal Karaman'dan futbol okuluna ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.