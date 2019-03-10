Göztepe Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı
10 Mart 2019, Pazar
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ile 0-0 berabere kaldı

Göztepe Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında , konuk ettiği ile 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında , evinde ağırladığı ile 0-0 berabere kaldı. Göztepe, bu beraberlik ile puanını 27'ye yükselterek 16. sıradaki yerini korudu. Kasımpaşa ise 31 puanla 11. sıraya yükseldi.

(Ayrıntılar az sonra...)

  1. 10.03.2019
  2. Güncelleme: 10.03.2019 18:00
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