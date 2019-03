Ankaragücü çoştu bir kere

Ligde 2. yarıya müthiş başlayan ve son 4 maçında 10 puan toplayan Ankaragücü, yarın evindeki Bursa karşılaşmasında da mutlak galibiyet hedefliyor. Antalya'daki 4 gollü zaferin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Her şey iyi gidiyor, bu da sahaya yansıyor. İki dinamik takımın maçı olacak. Kazanmaya alıştık. İnşallah 3 puanı alıp bir an önce buradan çıkmak istiyoruz. Mesafe daraldı. Ligde her puanın önemi var" ifadelerini kullandı.