Süper Lig'de günün özeti! (06.03.19)

Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.



AKHİSARSPOR IŞIĞI YAKTI

Alanya galibiyetiyle umutlanan son sıradaki Akhisar'da Teknik Direktör Cem Kavçak, takımına güveniyor. Kavçak, "Işığı yaktık, devamının geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.



DENİZLİ İDMANA ÇIKTI

Trabzon maçının ikinci yarısına rahatsızlığı nedeniyle çıkamayan ve hastaneye kaldırılan Teknik Direktör Mustafa Denizli, Göztepe maçına hazırlanan takımıyla idmana çıktı.



ALANYA'DA 3 EKSİK VAR

İki maçlık galibiyet serisi, Akhisar'da biten Alanya, Erzurum hazırlıklarına başladı. Sakat olan Fernandes ve Welinton idmana katılmazken, Nsakala takımdan ayrı koşu yaptı.



'BEŞİKTAŞ DA İYİ DEĞİL'

5 maçtır kazanamayan Konya'da Aykut Kocaman, Beşiktaş'a gözdağı verdi. Kocaman, "Beşiktaş'ın da çok formda olduğu söylenemez. Hedefimiz galibiyetsizliği sona erdirmek" dedi.



'SİVAS KARŞILAŞMASI DÖNÜM MAÇIMIZ'

Ligde 6 haftadır kazanamayan Y.Malatya, Sivas'ta çıkış arıyor. Futbolculardan Ahmet Ildiz ve Erkan Kaş, "Bu maç, ait olduğumuz yere dönmemiz ve kendimizi göstermemiz için dönüş maçı" diye konuştu.



'TÜM CAMİA KENETLENDİ'

Ateş hattındaki Göztepe, 21 yıldır yenemediği K.Paşa'ya bilendi. Teknik Direktör Tamer Tuna, "Bizim için her maç final. Tüm camia kenetlendi" diye konuştu.