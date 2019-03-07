Süper Lig'de günün özeti! (06.03.19) – Fotomaç – 07 Mart 2019
07 Mart 2019, Perşembe
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Süper Lig'de günün özeti! (06.03.19)

Süper Lig'de günün özeti! (06.03.19)

takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

AKHİSARSPOR IŞIĞI YAKTI
Alanya galibiyetiyle umutlanan son sıradaki Akhisar'da Cem Kavçak, takımına güveniyor. Kavçak, "Işığı yaktık, devamının geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

DENİZLİ İDMANA ÇIKTI
maçının ikinci yarısına rahatsızlığı nedeniyle çıkamayan ve hastaneye kaldırılan Teknik Direktör Mustafa Denizli, maçına hazırlanan takımıyla idmana çıktı.

ALANYA'DA 3 EKSİK VAR
İki maçlık galibiyet serisi, Akhisar'da biten Alanya, hazırlıklarına başladı. Sakat olan Fernandes ve Welinton idmana katılmazken, Nsakala takımdan ayrı koşu yaptı.

'BEŞİKTAŞ DA İYİ DEĞİL'
5 maçtır kazanamayan 'da , 'a gözdağı verdi. Kocaman, "Beşiktaş'ın da çok formda olduğu söylenemez. Hedefimiz galibiyetsizliği sona erdirmek" dedi.

'SİVAS KARŞILAŞMASI DÖNÜM MAÇIMIZ'
Ligde 6 haftadır kazanamayan Y.Malatya, 'ta çıkış arıyor. Futbolculardan Ahmet Ildiz ve , "Bu maç, ait olduğumuz yere dönmemiz ve kendimizi göstermemiz için dönüş maçı" diye konuştu.

'TÜM CAMİA KENETLENDİ'
Ateş hattındaki Göztepe, 21 yıldır yenemediği K.Paşa'ya bilendi. Teknik Direktör , "Bizim için her maç final. Tüm camia kenetlendi" diye konuştu.

  1. 7.3.2019
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