MKE Ankaragücü-Bursaspor maçının başlama saati değişti
06 Mart 2019, Çarşamba
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Ankaragücü-Bursaspor maçının başlama saati değişti

MKE Ankaragücü-Bursaspor maçının başlama saati değişti

'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü oynanacak Ankaragücü-Bursaspor maçının başlama saati değiştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden konuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Ankaragücü taraftarlarının otobüsü devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

yapılan açıklamada, daha önce 13.30'da oynanması kararlaştırılan karşılaşmanın, saat 19.00'a alındığı belirtildi.

Açıklamada, " deplasman maçı dönüşü meydana gelen üzücü kazada hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarlarının ailelerine bu maçın hasılatının verilecek olması ve birçok kulüp taraftarlarının katılımı ile spordaki birlik beraberliğin devamlılığı amacıyla yapılan başvuru üzerine, karşılaşmanın saat 19.00'da Eryaman Stadı'nda oynanması kararlaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

NELER OLMUŞTU

Geçen hafta oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçını takip etmek için Başkent'ten Antalya'ya giden Ankaragüçlü taraftarları taşıyan otübüs, 4-2'lik Ankaragücü galibiyetinin ardından dönüş yolunda kaza yaptı..

Afyonkarahisar yakınlarında meydana gelen kazada iki taraftar hayatını kaybetti.

Abdil E. yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinin çıkışında, Antalya'da oynanan maçtan dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan Yılmaz Doğan'ın kullandığı midibüse arkadan çarptı. Midibüs, çarpmanın etkisiyle devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

  1. 06.03.2019
  2. Güncelleme: 06.03.2019 12:56
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