Trabzonspor İstanbul'da 2 puan bıraktı

Spor Toto SÜper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile döndü. Trabzonspor'un gollerini Nwakaeme atarken Kasımpaşa'nın golleri Perica ve Trezeguet'ten geldi.

Trabzonspor bu beraberlik ile birlikte puanını 37'e yükseltirken 4. sıradaki yerini korudu. Kasımpaşa ise 30 puan ile 10. sıraya yükseldi.

MAÇTAN NOTLAR

Bordo-mavili takımın Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ettiği mücadelede ilk 11'de görev yapan Kamil Ahmet Çörekçi, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Kasımpaşa önünde Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Zargo Toure'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Bordo-mavili takım maça, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Toure, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Rodallega 11'i ile başladı.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde ise Arda Akbulut, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Hasan Batuhan Artarslan, Ali Osman Karnapoğlu ve Luis Ibanez yer aldı.

YUSUF YAZICI İLK 11'DE

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile yaptığı çeyrek final rövanş maçında sakatlanan Yusuf Yazıcı, Kasımpaşa karşısında takımdaki yerini aldı.

Milli futbolcu, Ümraniyespor maçında sağ ayak bileğine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Tedavisi süreci tamamlanan ve bordo-mavili takımın son antrenmanına da katılan Yusuf, teknik direktör Ünal Karaman tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü.

Öte yandan, Karadeniz temsilcisinde sakatlıkları devam eden Ogenyi Onazi, Joao Pereira ve Abdülkadir Ömür maç kadrosunda bulunmadı.

KARAMAN KADROYU DOLDURAMADI

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, esame listesine 17 oyuncu yazabildi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, İstanbul deplasmanında Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Kritik mücadele öncesinde sakatlıkla boğuşan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, esame listesine 17 oyuncu yazabildi. Bordo-mavili takımda sakatlıkları süren Pereira, Onazi, Abdülkadir Ömür ve kadro dışı olan Olcay Şahan, İstanbul deplasmanında takımlarını yalnız bıraktı.

Trabzonspor'da, 11 kişilik kadronun yanı sıra, Arda, Murat Akpınar, Amiri, Ali Osman, İbanez ve Batuhan yedek soyundu.

ANKARAGÜCÜ İÇİN 1 DAKİKA SUSTULAR

Ankaragücü'nün cuma günü Antalyaspor maçı sonrası deplasman dönüşünde hayatını kaybeden iki taraftarı, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda unutulmadı.



Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanan maçta iki takım taraftarı, Cuma gecesi deplasman dönüşünde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragüçlü taraftarı unutmadı. Maçın hakemi Bülent Yıldırım'ın başlama düdüğünün ardından hem Kasımpaşalı hem de Trabzonsporlu taraftarlar 1 dakika sustu. Ardından iki takım taraftarı Ankaragücü lehine tezahüratta bulundu.

TRABZONSPOR'A TARAFTARINDAN TAM DESTEK

Trabzonspor'u, Kasımpaşa ile deplasmanda yaptığı maçta taraftarları yalnız bırakmadı.

Bordo-mavili taraftarlar, İstanbul'daki Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda misafir izleyiciler için ayrılan bölümün tamamını doldurarak takımlarına destek verdi.

KASIMPAŞA'DA 2 EKSİK

Kasımpaşa'da 2 futbolcu, kart cezası nedeniyle Trabzonspor karşısında kadroda yer almadı.

Lacivert-beyazlı takımın ligin 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-0 yenildiği maçta kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Strahil Popov ile aynı müsabakada bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Fode Koita, karşılaşmada görev yapamadı.