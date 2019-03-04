Ujfalusi'den Arda Turan itirafı! - Fotomaç
04 Mart 2019, Pazartesi
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Ujfalusi'den Arda Turan itirafı!

Galatasaray'da geçirdiği dönemde taraftarın en sevdiği isimlerden olan Tomas Ujfalusi, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

4 Mart 2019 Pazartesi 21:59
Ujfalusi'den Arda Turan itirafı!

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Ujfalusi, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Ujfalusi'den Arda Turan itirafı!

Ujfalusi, Semih Kaya, Ozan Kabak ve Arda Turan ile ilgili konuştu. Çek yıldızın açıklamaları şu şekilde;

Ujfalusi'den Arda Turan itirafı!

"Semih Kaya güçlü bir oyuncu, Sparta Prag'da İngilizce öğrendi. Eskisine göre iletişimiz daha iyi.

Ujfalusi'den Arda Turan itirafı!

Güçlü bir oyuncu ama sürekli gelişmesi gerekiyor. Artık 28 yaşında, kalitesini göstermek zorunda."

Ujfalusi'den Arda Turan itirafı!

"Arda Atletico'dan Barcelona'ya geçerek bence hata yaptı. Barcelona'da oynamak kolay değil.

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