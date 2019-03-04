Ujfalusi'den Arda Turan itirafı! - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Ujfalusi'den Arda Turan itirafı!
Galatasaray'da geçirdiği dönemde taraftarın en sevdiği isimlerden olan Tomas Ujfalusi, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
4 Mart 2019 Pazartesi 21:59
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Ujfalusi, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ujfalusi, Semih Kaya, Ozan Kabak ve Arda Turan ile ilgili konuştu. Çek yıldızın açıklamaları şu şekilde;
"Semih Kaya güçlü bir oyuncu, Sparta Prag'da İngilizce öğrendi. Eskisine göre iletişimiz daha iyi.
Güçlü bir oyuncu ama sürekli gelişmesi gerekiyor. Artık 28 yaşında, kalitesini göstermek zorunda."
"Arda Atletico'dan Barcelona'ya geçerek bence hata yaptı. Barcelona'da oynamak kolay değil.