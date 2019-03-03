"Kulüpler Birliği bir nevi özür diledi"
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"Kulüpler Birliği bir nevi özür diledi"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği'nden yapılan "İletişim aksaklığı" açıklaması hakkında konuştu. Cengiz, yazılı bir açıklama yayınlayarak daha önce yapılan açıklamanın Galatasaray'ı hedef almadığı ve bu süreçte iletişim aksaklığı yaşandığını duyuran Kulüpler Birliği'nin bir nevi özü dilediğini ve onurlu bir geri adım attığını söyledi.

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03 Mart 2019 , Pazar
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