Franck Ribery Galatasaray'a mesaj gönderdi! - Fotomaç
04 Mart 2019, Pazartesi
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Franck Ribery Galatasaray'a mesaj gönderdi!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük darbe alan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kazandı. Olaylı bir şekilde Galatasaray'dan ayrılan Franck Ribery, sarı-kırmızılı ekibe dönmek için menajeri aracılığı ile haber gönderdi.

4 Mart 2019 Pazartesi 20:49 Güncelleme: 04.03.2019 20:58
Franck Ribery Galatasaray'a mesaj gönderdi!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray, bir taraftan da gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

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Franck Ribery Galatasaray'a mesaj gönderdi!

Sarı-kırmızılılarla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Franck Ribery Galatasaray'a mesaj gönderdi!

İddiaya göre; Galatasaray, Almanya Ligi'nde Bayern Münih forması giyen Franck Ribery ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

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Franck Ribery Galatasaray'a mesaj gönderdi!

GÖRÜŞME MENAJER VASITASIYLA OLDU

Görüşmenin menajerler vasıtasıyla olduğu ve Fransız yıldızın sarı-kırmızılı ekipte tekrar forma giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Franck Ribery Galatasaray'a mesaj gönderdi!

Ribery, kendisine ait sosyal medya hesabından daha önceden yaptığı Türkçe paylaşımda, "Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazandım, hatırlayan var mı? O harika taraftarların önünde oynamak benim için büyük zevkti" ifadelerini kullanmıştı.

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