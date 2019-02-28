Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor İşte haftanın programı
28 Şubat 2019, Perşembe
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'de 24. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın perdesi açılıyor

'de 24. haftanın heyecanı yarın 20.30'da ve maçıyla start alacak

Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak müsabakada ile karşı karşıya gelecek.

'in 24. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

2 Mart Cumartesi:

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor ( Büyükşehir Belediye)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

3 Mart Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol (Yeni )

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray ( Kazım Karabekir)

4 Mart Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa )

20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor ( Akhisar)

  1. 28.02.2019
  2. Güncelleme: 28.02.2019 09:57
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