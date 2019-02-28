Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın heyecanı yarın 20.30'da Antalyaspor ve MKE Ankaragücü maçıyla start alacak
Antalya Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak müsabakada Antalyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 24. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın:
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)
2 Mart Cumartesi:
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
3 Mart Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)
4 Mart Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar)
- 28.02.2019
- Güncelleme: 28.02.2019 09:57
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 34
Yorum
Emre Bu Galatasarayı bukadarmı çekemiyorlar anlamıyorum avrupada böyle türkiyede böyle fatih terim kimle ugraşacak bu kadar bilmiyorum yazık be
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 34
Yorum
Fahri demir k maras Ben sahsim adına varın başındaki bekçilerin kararina sonuna kadar katılıyorum çünkü top daha sitaddan dışarı cikmamisdi
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 34
Yorum
baran goldu
Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın perdesi açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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