Atiker Konyaspor Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman salonda yapılan core ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Isınma hareketleri ve iki grupta oynanan 5'e 3 ile devam eden antrenman, 6'ya 6 oyunla ve tempolu koşu ile sona erdi.



Sahada devam eden antrenmanın ikinci bölümüne İstikbal Mobilya Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen ve yenileme çalışması yapan oyuncular ile tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Mustapha Yatabare ile Paolo Hurtado katılmadı.