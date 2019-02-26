Atiker Konyaspor Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman salonda yapılan core ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Isınma hareketleri ve iki grupta oynanan 5'e 3 ile devam eden antrenman, 6'ya 6 oyunla ve tempolu koşu ile sona erdi.
Sahada devam eden antrenmanın ikinci bölümüne İstikbal Mobilya Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen ve yenileme çalışması yapan oyuncular ile tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Mustapha Yatabare ile Paolo Hurtado katılmadı.
- 26.02.2019
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Galatasaray'ın Erzurumspor talebi kabul edildi
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Yorum
Murat25 17.30 da hava daha soğuk olur. Öğlen saatinde oynanması lazım.
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Burak Yılmaz: "Bize hiç yakışmadı"
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Yorum
TERS KÖŞE VOLKAN SEVGİLİ ASLAN KRAL BURAK. O NE BİÇİM PENALTI ATIŞ. VOLKANI TERS KÖŞE YAPTIN. ADAM ADETA TOPSUZ TARAFTAN AVUTA ÇIKACAKTI KENDİSİ
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Fenerbahçe Kulübünden Beşiktaş'a yönetimine teşekkür
Toplam 1
Yorum
Enda Olay bu abi 3-3 lük maç herkes keyif almış bırakın üzülmeyi tamam puan kaybı var iki taraf içinde ama keyifli maç idi
Atiker Konyaspor Göztepe maçının hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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