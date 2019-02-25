Süper Lig Hakem Semineri başladı
Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Süper Lig Hakem Semineri İstanbul'da başladı.
Süper Lig hakemlerinin katıldığı seminerde MHK Başkanı Sabri Çelik açılış konuşmasını yaptı ve hakemlere başarı diledi. Daha sonra Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ve Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek; Eğitim Danışmanı Oğuz Sarvan ile birlikte hazırladıkları yeni eğitim programını tanıttı ve bu programla ilgili hakemlere bir video test uyguladı.
Seminerin öğleden sonraki bölümünde Jaap Uilenberg, Oğuz Sarvan ve Barış Şimşek, hakemlerle teknik çalışma gerçekleştirecek. Süper Lig Hakem Semineri'nde ilk gün, MHK Başkanı Sabri Çelik'in sunumuyla sona erecek.
Merkez Hakem Kurulu Başkan ve üyeleri, Eğitim Danışmanları Jaap Uilenberg ve Oğuz Sarvan ile Süper Lig hakemleri, bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını birlikte izleyecek.
- 25.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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