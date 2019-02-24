Başakşehir - Bursaspor maçında rötar

Spor Toto Süper Lig'de lider Başakşehir'in Bursaspor'u konuk ettiği maça kar yağışı engel oldu. Saat 19.00'da başlayan mücadele, İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve yoğun şekilde süren kar yağışı nedeniyle yarıda kaldı. Fatih Terim Stadyumu'nda çalışan görevliler, gündüz saatlerinden itibaren zemini temizlerken, saha içindeki beyaz çizgileri kömürle siyaha boyadı. Maç öncesi sahaya çıkan ve topla zemin kontrolü yapan hakemler, karşılaşmayı başlattı. Ancak birkaç pozisyonda topu göremediğini söyleyen futbolcular hakem Halis Özkahya'ya durumu bildirdi. Ayrıca VAR odasında görev yapan hakemler, çizgilerin kaybolması nedeniyle durumu Özkahya'ya aktararak maçın ertelenmesini istedi. Özkahya maçı 5. dakikada durdurarak soyunma odasına gitti. Ardından yap maçın bugün aynı saate ertelendiği bildirildi.

NORMALDE DE GÖREMİYORLAR!



Karşılaşmanın ertelenmesi sonrası A Spor'a bağlanan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Biz oynayalım istedik. Bize göre engelleyici bir şey yoktu" dedi. Hakemin kararı üzerine yapabilecekleri fazla bir şey olmadığını belirten Aybaba, maçın hakemi Halis Özkahya'ya da şu sözleriyle göndermede bulundu: "Halis Özkahya bence fırsatı kaçırdı. Hoca için avantajdı bu maç. Nasıl olsa normalde de göremiyorlar pozisyonları. Bu maçta da hazır bahaneleri olacaktı. 'Gözüme kar geldi, göremedim' derdi. Ben olsam oynatırdım yani. Bu sezon VAR'dan 9 puan kaybettik zaten."



ERTUĞRUL: "HAKEM BENİ GÖREMEMİŞ"



Bursaspor'un kaptanı Ertuğrul Ersoy, "Biraz daha sahada kalmak istiyorduk ama hakem takdirini kullandı. Oyuncu sağlığı açısından doğru bir karar da olabilir. Hoca 'Senin kaydığın bir pozisyonda seni bile göremedim' deyince anladım" dedi.