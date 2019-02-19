İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları

Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu. Karşılaşmanın biletleri, 20 Şubat saat 11.00'de satışa sunulacak.

Siyah-beyazlı kulüp Vodafone Park'ta oynanacak maçla ilgili bilet fiyatlarını açıkladı;

BİLET FİYATLARI

1. Kategori 450TL

2. Kategori 425TL

3. Kategori 385TL

4. Kategori 350TL

5. Kategori 330TL

6. Kategori 295TL

7. Kategori 175TL

8. Kategori 165TL

VIP: 900TL

1903 A-E: 900TL

1903 B-D: 1000TL

1903 C: 1100TL