İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları
19 Şubat 2019, Salı
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İşte - derbisinin fiyatları

İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları

Spor Toto 'in 23. hafta mücadelesinde ile karşılaşacak 'ta fiyatları belli oldu.

'de 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan - derbisinin fiyatları belli oldu. Karşılaşmanın biletleri, 20 Şubat saat 11.00'de satışa sunulacak.

Siyah-beyazlı kulüp Vodafone Park'ta oynanacak maçla ilgili bilet fiyatlarını açıkladı;

BİLET FİYATLARI

1. Kategori 450TL
2. Kategori 425TL
3. Kategori 385TL
4. Kategori 350TL
5. Kategori 330TL
6. Kategori 295TL
7. Kategori 175TL
8. Kategori 165TL
VIP: 900TL
1903 A-E: 900TL
1903 B-D: 1000TL
1903 C: 1100TL

  1. 19.2.2019 11:02
  2. Güncelleme: 19.2.2019 11:26
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