İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta bilet fiyatları belli oldu.
Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu. Karşılaşmanın biletleri, 20 Şubat saat 11.00'de satışa sunulacak.
Siyah-beyazlı kulüp Vodafone Park'ta oynanacak maçla ilgili bilet fiyatlarını açıkladı;
BİLET FİYATLARI
1. Kategori 450TL
2. Kategori 425TL
3. Kategori 385TL
4. Kategori 350TL
5. Kategori 330TL
6. Kategori 295TL
7. Kategori 175TL
8. Kategori 165TL
VIP: 900TL
1903 A-E: 900TL
1903 B-D: 1000TL
1903 C: 1100TL
- 19.2.2019 11:02
- Güncelleme: 19.2.2019 11:26
-
Fantazi hüsranı
Toplam 1
Yorum
haydar alkan son gazete en doğruyu yazmış kimse kimseyi kandırmasın gücümüz ve zekamız bu kadar
-
Yavru Kartallar Fenerbahçe’yi yıktı
Toplam 1
Yorum
savaş İYİ GÜZELDE YILLARDIR ALT YAPIDAN OYUNCULAR NEDEN A TAKIMA ALINMIYOR.EN AZ BEŞ FUTBOLCU A TAKIMDA YER BULMALI.GÜVENİP OYNATMAZ İSEN OLMAZ.
-
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisin oranları belli oldu! Favori...
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı kesin beşiktaş yener
İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.