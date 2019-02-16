Erzurumspor'dan galibiyet yemini

Ligde 17. sıradaki Erzurumspor, evindeki Sivasspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Mavi-beyazlıların tecrübeli Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, galibiyete Sivasspor'dan daha fazla ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Bazı maçlar vardır konuşmanın da ötesinde ki müsabakalardır. Bizim açımızdan önemli bir maç. Galibiyete Sivas'tan daha fazla ihtiyacımız var. Evimizde oynuyoruz bu bir gerçek. Bunları lehimize çevirmeliyiz. İçerideki maçlarımızda sıkıntı yaşadığımız gibi bir gerçek var. Dış saha performansımız oldukça iyi, içeride biraz sıkıntıya girdik. Rakiplerden daha fazla mücadele edip, daha fazla istememiz gerekiyor ki ön plana çıkalım" ifadelerini kullandı.



