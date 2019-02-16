Erzurumspor'dan galibiyet yemini
Sivas’ı konuk edecek ateş hattındaki Erzurum’da Şifo Mehmet, “Çok önemli bir maç. Galibiyete Sivas’tan daha fazla ihtiyacımız var” dedi.
Ligde 17. sıradaki Erzurumspor, evindeki Sivasspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Mavi-beyazlıların tecrübeli Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, galibiyete Sivasspor'dan daha fazla ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Bazı maçlar vardır konuşmanın da ötesinde ki müsabakalardır. Bizim açımızdan önemli bir maç. Galibiyete Sivas'tan daha fazla ihtiyacımız var. Evimizde oynuyoruz bu bir gerçek. Bunları lehimize çevirmeliyiz. İçerideki maçlarımızda sıkıntı yaşadığımız gibi bir gerçek var. Dış saha performansımız oldukça iyi, içeride biraz sıkıntıya girdik. Rakiplerden daha fazla mücadele edip, daha fazla istememiz gerekiyor ki ön plana çıkalım" ifadelerini kullandı.
- 16.2.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Erzurumspor'dan galibiyet yemini haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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