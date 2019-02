Evkur Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Maça dair bilgiler...

Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı için heyecan dorukta! Süper Lig'in 22. hafta açılış maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak olan Beşiktaş bu sezon bir ilk peşinde Antalyaspor ve Bursaspor galibiyetleri ile Başakşehir ve Galatasaray'ı takibini sürdüren Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor maçını kazanması halinde bu sezon ilk kez üç maç üst üste galibiyet sevinci yaşamış olacak.



Lig'in flaş ekipleri arasında yer alan Evkur Yeni Malatyaspor ise üç haftadır kazanamıyor. Beşiktaş karşısına 3 eksikle çıkacak olan Evkur Yeni Malatyaspor'da sakatlıkları süren Bifouma be Pereira bu maçta forma giyemeyecek. Cezalı Fernolle ise Beşiktaş maçında kaleyi Ertaç koruyacak. Şenol Güneş'in zorlu deplasmanda iki haftadır kazanan ilk 11'i koruması bekleniyor.



Evkur Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak Cüneyt Çakır'ın yöneteceği müsabaka beINSPORT 1 HD kanalından naklen yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER:



Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Bülent, M.Akça, Mina, Chebake, M.Yıldırım, Donald, Adem, Guilherme, Aleksic Kamara



Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Lens, Dorukhan, Atiba, Güven, Ljajic, Burak

BEŞİKTAŞ BU SEZON BİR İLK PEŞİNDE



Seri galibiyet alma konusunda bu sezon çok başarısız bir görüntü çizen Beşiktaş 21'inci hafta itibariyle 3 hafta üst üste kazanamadı.



Siyah beyazlı takım Antalyaspor ve Bursaspor galibiyetinden sonra Malatyaspor'u da yenerse bu sezon kendi istatistiği açısından bir ilki başaracak ve ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak.



GÜNEŞ'İN KAZANAN KADROYU BOZMASI BEKLENMİYOR



Şampiyonluk şansını gelecek haftalara taşımak için Yeni Malatyaspor karşısında da galibiyet hedefleyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroyu bozması ve çok büyük değişiklikler yapması beklenmiyor.



2 maçlık kırmız kart cezası sona eren Ricardo Quaresma ve yeni transfer Shinji Kagawa'yı yedek soyundurmayı düşünen tecrübeli teknik adam, kaleyi yine Karius'a emanet ederken, defans hattını Gökhan Gönül-Vida-Mirin ve Adriano'dan oluşturacak.Orta ikilide Atiba-Dorukhan ile maça başlayacak olan Güneş'in hücum bölgesindeki üçlüsü Lens-Ljajic ve Güven'den oluşurken santrafor ise Burak Yılmaz olacak. Şenol Güneş'in maçın gidişine göre Kagawa'yı 2'nci devrede sahaya sürmesi yüksek ihtimal.



Öte yandan ilk devrede deplasman maçlarında galip gelmekte zorlanan ve 9 deplasmanda sadece 2 galibiyet alan Beşiktaş, ikinci devredeki ilk 2 deplasman maçından galibiyetle ayrılarak deplasman fobisine son vermişti.



FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİNDE SARI KART ALARMI



Beşiktaş'ta Malatya deplasmanı bir hafta sonra sahasında oynayacağı Fenrbahçe derbisini de soğrudan ilgilendiriyor. Bunun sebebi ise dört futbolcunun sarı kart ceza sınırında olması.



Şenol Güneş'in on birinin değişmez iki ismi olan Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic ile yine Güneş'in en çok oynattığı oyunculardan olan Necip Uysal ve Gary Medel 3 sarı kart ile ceza sınırına gelmiş durumda. Bu 4futbolcu da Şenol Güneş'in Malatyaspor maçında görev vermesi ve sarı kart görmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.