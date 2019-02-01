Satış opsiyonu 15 milyon euro!
04 Mayıs 2019, Cumartesi
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Satış opsiyonu 15 milyon euro!

Satış opsiyonu 15 milyon euro!

transferi için ’ye  üs kurduğu, Fulham’ın 23 yaşındaki Fransız golcüsü ’yı sezon sonuna kadar kiralık kadrosuna kattı.

İmza töreninde konuşan Başkan Adil Gevrek, "Birçok teklif almasına rağmen bizi tercih ettiği için Kamara'ya çok teşekkür ediyorum. 15 milyon euro satış opsiyonu da var. İnşallah iyi olur ve hedefimize ulaşırız" dedi. Kamara ise, "Malatyaspor'a, projesine inandığım için geldim" ifadelerini kullandı.

  1. 1.2.2019
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