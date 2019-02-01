Satış opsiyonu 15 milyon euro!
Yeni Malatyaspor transferi için İngiltere’ye üs kurduğu, Fulham’ın 23 yaşındaki Fransız golcüsü Aboubakar Kamara’yı sezon sonuna kadar kiralık kadrosuna kattı.
İmza töreninde konuşan Başkan Adil Gevrek, "Birçok teklif almasına rağmen bizi tercih ettiği için Kamara'ya çok teşekkür ediyorum. 15 milyon euro satış opsiyonu da var. İnşallah iyi olur ve hedefimize ulaşırız" dedi. Kamara ise, "Malatyaspor'a, projesine inandığım için geldim" ifadelerini kullandı.
- 1.2.2019
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Beşiktaş'a sahip çıkın!
Toplam 1
Yorum
BJK TRAKTÖRÜ ŞİMDİYE KADAR OLDUĞU GİBİ SAHİP ÇIKIN BJK YE, HER ZAMAN YAPTIĞINIZI YAPIN GS YA N GALİP GETİRİN BJK Yİ DİYE TFF YE ZİYARETE GİTMİŞ TRAKTÖR
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Trabzonspor'da gelecek gençlerde
Toplam 1
Yorum
messi sinan gümüşe transfer teklifi yapılmış dediler inanmadım başkalarına para vermeye gerek yok özümüzde sinandan çok kaliteli gençler mutlaka v
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Nokta atışı yapmalıyız
Toplam 1
Yorum
fbli magnificant hoca kusur bakmada saçmalamışsın. Konuşmada çelişkiler var.Şampiyon olduğun sezonda da hiç bir genç kazandıramadın, o oturmuş kadroya.
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