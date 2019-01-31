Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu
31 Ocak 2019, Perşembe
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'de 20. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu

'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

'de 20. hafta heyecanı yarın, 2 Şubat Cumartesi, 3 Şubat Pazar ve 4 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. 'ndan yapılan açıklama ile haftanın hakemleri belli oldu. Ligin 20. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın
20.30 Fenerbahçe - Göztepe: Suat Arslanboğa

2 Şubat Cumartesi
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Mete Kalkavan
16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Alper Ulusoy

3 Şubat Pazar
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya
16.00 Akhisarspor - Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Bülent Yıldırım

4 Şubat Pazartesi
20.00 Bursaspor - Atiker Konyaspor: Halis Özkahya
  1. 31.1.2019 12:57
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