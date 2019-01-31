Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Yarın
20.30 Fenerbahçe - Göztepe: Suat Arslanboğa
2 Şubat Cumartesi
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Mete Kalkavan
16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Alper Ulusoy
3 Şubat Pazar
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya
16.00 Akhisarspor - Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Bülent Yıldırım
4 Şubat Pazartesi
20.00 Bursaspor - Atiker Konyaspor: Halis Özkahya
- 31.1.2019 12:57
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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