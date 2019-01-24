Süper Lig'de 19. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasıyla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.30 Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26 Ocak Cumartesi
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Bursaspor
19.00 Göztepe - Galatasaray
27 Ocak Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor
16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor
19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor
28 Ocak Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor
20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
20.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor
- 24.1.2019 11:42
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Süper Lig'de 19. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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