Süper Lig'de 19. hafta heyecanı
24 Ocak 2019, Perşembe
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Süper Lig'de 19. hafta heyecanı

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı

'de 19. hafta - karşılaşmasıyla başlayacak.

'de 19. hafta heyecanı yarın, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında , BB Erzurumspor'u ağırlayacak. , ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek. , Evkur 'u, lider de 'yı ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın programı şöyle:

Yarın
20.30 Beşiktaş -

26 Ocak Cumartesi
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Bursaspor
19.00 Göztepe - Galatasaray

27 Ocak Pazar
13.30 - Akhisarspor
16.00 -
19.00 Demir Grup Sivasspor -

28 Ocak Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Malatyaspor
20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
20.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor
  1. 24.1.2019 11:42
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