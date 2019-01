‘Umut’suz vaka

Zirvedeki Başakşehir ile Trabzon arasında zevkli bir mücadele izlemek istiyorduk. Hakem Halil 'Umutsuz' Meler maçı katletti. Sadece Trabzon'da değil yurdun dört bir yanında çok kötü düdükler çalındı. VAR sistemine rağmen bu kadar hata artık "Bu işin içinde başka iş var" dedirtiyor. Hakemlerimiz o kadar kötü maçlar yönetiyor ki kazanan takımların galibiyeti gölgeleniyor. Yenilenler sonraki maça kadar isyan ediyor.



11 POZİSYONDA HATA MI OLUR

Bu hafta gözler Başakşehir- Trabzonspor maçındaydı. Herkesin aklında Karadeniz Fırtınası'nın gençlerinin İstanbul ekibinin tecrübeli yıldızlarına karşı ne yapacağı vardı. Ancak sahada hakem Halil Umut Meler, VAR başında Fırat Aydınus futbol zevkimizin üzerine limon sıktı. Trabzonspor resmi sitesinden açıkladı: 11 pozisyonda hata yaptı. Bakın 1 değil, 3 değil, 5 değil tam 11 hata. Hem de VAR desteğine rağmen. Teknoloji çağında bu kadar hata artık akıllara "Kasıtlı mı yapıyorlar" sorusunu getiriyor. Başakşehir, Trabzonspor'u yendi ama biz son düdükten beri Halil Umut Meler'i konuşuyoruz. Umutsuzca.



VAR'IN BAŞINA TOROĞLU!

Eski hakemler, çıktıkları kanallarda pozisyonları tek tek yorumluyorlar. Kondisyonları ve yaşları sahaya çıkmalarına yetmeyeceği için artık ekran başındalar. Yani bir başka deyişle yıllardır 'VAR sistemi' gibi çalışıyorlar. Böyle bir uygulama teknik olarak yok ancak insanın aklına bir 'keşke' geliyor. Keşke maçlarda VAR'ın başında Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Bünyamin Gezer ve buradan adını saymadığımız emekli hakemler olsa. Sistem çok daha doğru işlemez miydi! En azından her hafta yaşanan bu tartışmalardan başımızı sıyırır bizler de saha içine döner ve tamamen futbola odaklanırdık.



TARTIŞMALAR SON BULMALI

Doğal olarak ligin ikinci yarısı ilk devresine göre çok daha çetin geçecek. İşin içine şampiyonluk, Avrupa Kupaları'na katılma, kümede kalma gibi birçok farklı duyguyu barındıran stresli maçlar girecek. Türkiye Futbol Federasyonu bir an önce bu konuya el atmalı ve sezonun kalan bölümüyle ilgili net davranmalı. Saha dışı tartışmalardan ne kadar uzak kalırsak yönetici demeçleri, başkanların ellerini masaya vurmaları, TFF ziyaretleri sona erecek. Oyunun gerçek aktörleri olan futbolcular, teknik direktörler, taraftarlar konuşacak. "Marka değeri" zaten ancak futbol ön plana çıktıkça yükselir. Bu da öncelikli olarak TFF'nin işi.



HAFTANIN ASİSTİ | EFECAN | ALANYASPOR

Güney temsilcisi evinde Sivas'ı yenerken Efecan mükemmel bir asist yaptı. Ziya'nın sağından attı, solundan geçti, pasında Fernandes'e dokunmak kaldı.



HAFTANIN KURTARIŞI | GÖKHAN | ÇAYKUR RİZESPOR

Karadeniz temsilcisi Kasımpaşa deplasmanından altın değerinde 3 puan aldı. Gökhan Akkan, önce Pavelka sonra Popov'un şutlarını müthiş çıkardı.



HAFTANIN TAKIMI ÇAYKUR RIZE

Karadeniz ekibi bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etti. Okan Buruk ve öğrencileri, Kasımpaşa'yı yenerek ligde kalma adına kritik bir adım atmış oldu.



HAFTANIN SÖZÜ EFECAN KARACA

Alanyaspor'un yıldızı, hocası Sergen Yalçın'ı anlatıyor: "Sergen hocanın en önem verdiği şey koşu mesafeleri. Biz de ona 'Hocam futbolcuyken sen hiç koşmuyordun' dedik. O da 'Benim kadar yetenekliyseniz koşmayın. Hatta idmana bile çıkmayın' cevabını verdi"



HAFTANIN OLAYI

Beşiktaş'ın Akhisar maçından sonra Şenol Güneş "Rakibin 13 yabancı yazdığını fark ettik. Kural hatası olduğu belliydi" dedi. Güneş'in böyle bir sorumluluğu olmamasına rağmen "Madem biliyordun neden uyarmadın?" diyenler oldu. Güneş de kendisini eleştirmek için hazır bekleyen kişilerin açık aradığını söyledi.



HAFTANIN YORUMU | TURGAY DEMİR



GALATASARAY-ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü sorunlarla boğuşuyor. Dolayısıyla Galatasaray'a hiç direnemedi. Santraforu olmayan Cimbom, Sinan ile kapıyı açtı. Ardından da Onyekuru ile farka gitti. Daha zorlu maçlarda takımı test etmek gerek.



AKHİSAR-BEŞİKTAŞ

Beşiktaş muhteşem oynadı. Haklı bir galibiyet aldı. Ancak bu maçın önüne geçen başka bir şey oldu. Akhisar 13 yabancıyı esame listesine yazınca sonuç hükmen oldu. Bu seviyede bu tür hatalar olmamalı.



TRABZON-BAŞAKŞEHİR

Biri gençlere yatırım yapıyor, diğeri proje takımı. Hakem maçın üstüyle başıyla oynamasa harika bir mücadele izleyebilirdik. Öyle olmadı. Halil Umut Meler ve VAR'ın başındaki Fırat Aydınus maça damga vurdu. Başakşehir ağır basan kadrosuyla belki yine kazanırdı ancak şimdi o galibiyetin üzerine hakem gölgesi düştü.



BURSA-FENERBAHÇE

Fenerbahçe bir türlü kaostan çıkamıyor. Bursaspor deplasmanında "Kazandım" dedikleri anda 1 puana razı oldular. 2 haftada 6 puan yapmazlarsa bu halleriyle Süper Lig'de kalmaları hiç kolay olmaz.



KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZE

Diagne yok, Kasımpaşa yok. Ligin dibine demir atmış Rizespor'u yenmiş olsalar haftaya Başakşehir ile tarihi bir maça çıkacaklardı. Fırsat kaçtı, Çaykur Rizespor ise İstanbul'da tabiri caizse altın buldu.



İNENLER

ANKARAGÜCÜ YÖNETIMI

İlk yarı işler mükemmel giderken mali sorunlara çözüm bulamadılar. Önce İsmail Kartal sonra Bayram Bektaş gitti. Sıkıntı var.



ANTALYASPOR

Bülent Korkmaz'ın öğrencileri hedeflenen noktadan yukarıda olabilir ancak futbolları çok keyifsiz. Hücumu unuttular.



SİVASSPOR

Bu sezon lige bir türlü alışamadılar. İstikrar bulamıyorlar. Robinho'yu da gönderince Yiğido, renksiz bir takım haline dönüştü.



ÇIKANLAR



BELHANDA

Cimbom, Ankaragücü'nü yenerken oyunu harika kurdu. Faslı yıldız sahadayken Aslan'ın oyunu mükemmel hal alıyor.



DORUKHAN

Kartal'da Atiba, Medel gibi bu mevkinin profesörleri var ama ilk 11 yazılırken akla önce Dorukhan'ın adı geliyor.



SERGEN YALÇIN

Gittiği her takıma neşeli futbol oynatan Sergen Yalçın'ın eli Alanya'ya değmeye başladı. Nefis bir galibiyet aldılar.



HAFTANIN HOCASI | SERGEN YALÇIN | ALANYASPOR

Akdeniz ekibi Sivasspor'u mağlup ederken baştan sona müthiş bir futbol sergiledi. Alanyaspor maçı 2-0 kazandı ancak çok daha fazlasını kaçırdı. Sergen Yalçın'ın hücum sistemi tıkır tıkır işlerken, Alanyaspor savunmada da hatasız bir görüntü çizdi. Sergen Hoca'nın futbolcularla uyumu mükemmel



HAFTANIN HAKEMİ | METE KALKAVAN | ALANYASPOR - SİVASSPOR

Bu sezon sık sık eleştirdiğimiz Mete Kalkavan haftanın ender iyilerinden oldu. Meslektaşları başta Trabzonspor-Başakşehir maçında dökülürken Kalkavan, Alanya'da başarılı bir yönetim gösterdi. Maç içi düdükleri isabetliydi.



HAFTANIN GOLÜ | YUSUF YAZICI | TRABZONSPOR

Trabzonspor'un yıldızı raket gibi kullandığı sol ayağını konuşturdu. Yusuf, Başakşehir kalecisi Mert'i müthiş bir golle avladı.



CEZA TAHTASI

KIRMIZI KART

YOK



SARI KART

Vida (Beşiktaş)

Belhanda (G.Saray)

Şamil (Kayseri)

Alpaslan (Göztepe)

Barbosa (Akhisar)

Ömer Ali (Konya)

Pinto (A.Gücü)

Veysel (Kasımpaşa)

Boldrin (Rize)