Trabzonspor-Başakşehir maçının VAR'ı Fırat Aydınus
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor'un bu akşam sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Fırat Aydınus oldu.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Fırat Aydınus oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Arda Kardeşler ve Ceyhun Sesigüzel bulunacak.
- 20.1.2019 13:52
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Trabzonspor-Başakşehir maçının VAR'ı Fırat Aydınus haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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