Trabzonspor-Başakşehir maçının VAR'ı Fırat Aydınus
20 Ocak 2019, Pazar
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-Başakşehir maçının VAR'ı

Trabzonspor-Başakşehir maçının VAR'ı Fırat Aydınus

'in 18. haftasında 'un bu akşam sahasında ile oynayacağı karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.

, Spor Toto 'in 18. haftasında bu akşam sahasında ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise oldu. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Arda Kardeşler ve Ceyhun Sesigüzel bulunacak.
  1. 20.1.2019 13:52
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