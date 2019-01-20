Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 22. randevuda
20 Ocak 2019, Pazar
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ile 22. randevuda

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 22. randevuda

ile , yarın 'da yapacakları maçla ligde 22. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 21 maçın 9'unda , 6'sında galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.

Trabzonspor 7 maçtır kazanamıyor
Trabzonspor, ligde 7 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor. temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 7 lig maçında 4 kez yenildi, 3 kez berabere kaldı.

Trabzon'daki maçlar
Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 10 maçta ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, 10 gol yedi.

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  1. 19.1.2019 11:11
  2. Güncelleme: 20.1.2019 11:39
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