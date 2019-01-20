Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 22. randevuda
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 22. kez karşı karşıya gelecek.
2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 21 maçın 9'unda Trabzonspor, 6'sında Medipol Başakşehir galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.
Trabzonspor 7 maçtır kazanamıyor
Trabzonspor, ligde 7 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor. İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 7 lig maçında 4 kez yenildi, 3 kez berabere kaldı.
Trabzon'daki maçlar
Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 10 maçta ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, 10 gol yedi.
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- 19.1.2019 11:11
- Güncelleme: 20.1.2019 11:39
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 22. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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