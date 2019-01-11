YİĞİTHAN'DAN 2.5 YILLIK İMZA



Yeni Malatya, Sadık Çiftpınar'ın transferi karşılığında F.Bahçe'den kadrosuna kattığı 20 yaşındaki stoper Yiğithan Güveli'ye 2.5 yıllık imza attırdı. Barış Alıcı, Mustafa Akbaş ve Robin Yalçın'ın uyumu teknik heyeti mutlu ederken; Ganalı orta saha Muniru'nun sözleşmesi feshedildi.



SELEZNOV MALAGA'DA



Son olarak Aksiharspor forması giyen Ukraynalı forvet Yevhen Seleznov, Malaga'ya transfer oldu. 33 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Bu sezon Akhisar'da 11 karşılaşmaya çıkan tecrübeli golcü, 4 kez ağları sarsmıştı.



ALANYA'DAN İYİ START: 3-1



Alanyaspor, hazırlık kampındaki ilk maçında Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti. Turuncu-yeşilli ekibe galibiyeti getiren goller Efecan Karaca, Pappis Cisse ve Djalma Campos'tan geldi. Sakaryaspor'un tek sayısını ise Burak Bekaroğlu kaydetti.



KUPADA RÖVANŞLAR 22, 23 VE 24 OCAK'TA



Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçları programı açıklandı. Video Hakem Sistemi'nin de kupada ilk kez kullanılacağı Son 16 turunda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak tarihlerinde, rövanşları ise 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde oynanacak. Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların programı şöyle:





SÜPER LİG'DE 3 HAFTALIK PROGRAM AÇIKLANDI



Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18, 19 ve 20. haftalarının müsabaka programı açıklandı. 19 ve 20. haftaların programı şöyle: