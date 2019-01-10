Süper Lig'de önümüzdeki 3 haftanın programı açıklandı
10 Ocak 2019, Perşembe
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'de önümüzdeki 3 haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de önümüzdeki 3 haftanın programı açıklandı

(TFF), Spor Toto 'de 18, 19 ve 20'nci haftaların müsabaka programını açıkladı.

İkinci yarının açılış maçında Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda 'ı konuk edecek. Karşılaşma 18 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

18'inci haftada zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede ise kendi sahasında 'i ağırlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 20 Ocak Pazar günü oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Program şu şekilde:

18'İNCİ HAFTA

- 18 Ocak Cuma
20.30 Akhisarspor - Beşiktaş
- 19 Ocak Cuma
13.30 Evkur -
16.00 -
19.00 , MKE Ankaragücü
- 20 Ocak Pazar
13.30 BB Erzurumspor -
16.00 - br> 19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir
- 21 Ocak Pazartesi
20.00 -
20.00 -

19'UNCU HAFTA

- 25 Ocak Cuma
20.30 Beşiktaş - BB Erzurumspor
- 26 Ocak Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor
16.00 Kayserispor - Bursaspor
19.00 Göztepe - Galatasaray
- 27 Ocak Pazar
16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor
19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor
- 28 Ocak Pazartesi
20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
20.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor

20'NCİ HAFTA

- 1 Şubat Cuma
20.30 Fenerbahçe - Göztepe
- 2 Şubat Cumartesi
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor
16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor
16.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
- 3 Şubat Pazar
13.30 BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor
16.00 Akhisarspor - Medipol Başakşehir
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş
- 4 Şubat Pazartesi
20.00 Bursaspor - Atiker Konyaspor

  1. 10.1.2019 19:32
  2. Güncelleme: 10.1.2019 19:33
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