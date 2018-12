Futbol kulüplerinin mali kurtuluşu için birlikte kolları sıvayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, uzun vadede kulüplerin mali krizden kurtarılmasına yönelik ortaklaşa bir projeye imza atacak. Bu bağlamda futbol kulüplerinin sıkılaştırılmış mali kurallar çerçevesinde yönetilmesi ön planda tutulacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın girişimleriyle, Ziraat Bankası'nın dahil olduğu, detayların daha sonra açıklanacağı bu mali devrim, Spor Toto Süper Lig'in başkanlarınca da büyük destek gördü. İşte başkanların görüşleri şöyle:



'BAŞARI SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ İLE GELİR'

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği arasında yapılan iş birliğini, Türk futbolunun geleceği için çok önemsiyoruz. Başarılar, sürdürülebilir ekonomik kaynakların doğru kullanımı ile gerçekleşir. Bu proje de ekonomik kaynakların kullanımı için çok doğru bir model. Galatasaray Spor Kulübü olarak devletimizin önderliğinde Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği nezdinde yapılan bu önemli girişime ilk adımlarının atıldığı andan itibaren destek verdik. Türkiye çok güçlü bir ülke. Aynı zamanda çok güçlü bir futbol ülkesiyiz. Bu iş birliğinin de kulüplerimizin gelir, gider dengelerini sağlıklı bir yapıya kavuşturacağını ve mali açıdan çok daha güçlü hale getireceğini düşünüyoruz. Payımıza düşen desteği her zaman verdik ve vermeye devam edeceğiz. Bu girişimin kısa zamanda pratiğe geçilerek hayırlara vesile ve başarılı olmasını gönülden diliyoruz."



'BAKANIMIZ BERAT ALBAYRAK DESTEKLEDİ'

5 büyük kulüp kendi aramızda toplantı yaptık. Kulüpler Birliği olarak da bu işin böyle gitmeyeceğini, kulüplerin batma noktasına geldiğini ve daha kötü yerlere gideceği kararını verdik. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak da devreye girdi. Ziraat Bankası'nı toplantıya çağırdı. Güzel bir toplantı oldu. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Bankalar Birliği Başkanı ile yaptığı görüşme ülke futbolunu yöneten kulüpler için umut ışığı oldu. Önemli olan faizlerin ne olacağıdır. Bu faiz yükünün altında nasıl kalkabileceğiz. Biz buna güvenip hareket edersek bu işin üstünden gelemeyiz. Devlet orada bir yaptırım koyacak. Lisans vermeyecek, lisans iptal edecek, puan silme olayı gelecek. Belki bir kanun çıkacak ve yöneticiler, yaptıkları harcamalardan sorumlu olacak. Düşünülen şey 11 sene. En önemli olan faiz. Ne kadar yük getirecek? Belli bir miktarına temlik koyulacak. Bence bu hakikaten kulüplerin kurtuluşu olacak. Bundan sonra herkes hesabını kitabını yapıp ona göre hareket eder. Önümüzdeki 10 yılda başka şampiyonlar çıkabilir. Bunun için de akıllı bir bütçe yapılıp 2-3 sene sabır göstererek bütçe disiplininden ayrılmadan hareket etmek gerekir. Alt yapıya önem verip, 3-4 sene sonra borçlar temizlendikten sonra tekrar şampiyonluğa oynamayı hedef koymamız lazım."



'BÖYLE BİR PROJEYE KİMSE KARŞI ÇIKAMAZ'

Biz Trabzonspor'da göreve geldikten sonra önümüzdeki mali bilançoları görünce bu yönde önlemimizi almıştık. Kulübün tüm borçları için Ziraat Bankası çatısı altında bir konsorsiyum oluşturduk. Bunun gibi benzeri bir uygulamaya en az altı ay önce başladık. Aklın yolu birdir... Zaten deniz bitti, mecburdular. Ortada başka bir seçenek kalmamıştı. Başkalarının metazori yaptığı veya yapmak zorunda kaldığı işleri elimizi taşın altına koyarak başlattık. Sonuç itibarıyla Türk futbolunun geldiği, tıkandığı noktada böyle bir projeye kesinlikle kimse karşı çıkamaz. Bu proje sayesinde ciddi ve tavizsiz bir tavırla kurtulabilir futbolumuz. Hayırlı olmasını diliyor ve detaylarının paylaşılmasını bekliyorum."



'ÜZERİMİZE DÜŞEN HER TÜRLÜ KATKIYI SAĞLAYACAĞIZ'

Biz de Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu çalışmanın içerisinde aktif olarak yer aldık. Bu projenin Devlet yetkililerimiz tarafından da kabul görmesinden dolayı son derece mutluluk duymaktayız. Bu uygulamanın tüm altyapısının hızla tamamlanarak, en kısa süre içerisinde başlatılmasını Türk futbolunun geleceği açısından çok önemli ve değerli görmekteyiz. Türk futbolu için gerçek çözümün Devletimiz ile birlikte TFF, tüm Kulüpler ve Türkiye Bankalar Birliği'nin ortak bir platformda fikir birliğine varması sonucunda ulaşılacağına inanıyoruz. Son günlerde bu konu ile ilgili yaşanan tüm olumlu gelişmeler tarafımızca büyük bir memnuniyetle karşılanmaktadır. Üzerimize düşen her türlü katkıyı sağlamaya devam etmek için hazır olduğumuzu da ayrıca ifade etmek istiyoruz."



ANKARAGÜCÜ BAŞKANI MEHMET YİĞİNER

Devletin kulüplere destek vermesini takdirle karşılıyorum. Derdimizi sadece senede bir yıl TFF genel kurullarında dile getirebiliyoruz. Gelirlerimiz temlikli, kasamıza girmeden borçlara gidiyor. Eğer proje hayata geçerse farklı finans kuruluşlarından para arayacağımıza bir devlet bankasına borçlanmayı tercih ederiz.



SİVASSPOR BAŞKANI MECNUN ODYAKMAZ

Çok sevindirici bir adım. Geçmişte kötü yönetilen kulüplerin ekonomisi için yeni bir yapılandırmaya gidiliyor. Bunun gerekli bir adım olduğuna inanıyorum. Kötü yönetimler için atılan bu adıma karşılık, iyi yönetilen kulüpler için de bir adım atılmasını bekliyoruz."



KAYSERİSPOR BAŞKANI EROL BEDİR

"Kulüplerin bu mali yapısı ile devam edilemez. UEFA'nın finansal kriterlerine uyulması konusunda ciddi bir çalışma yürütülüyor. Artık borçlar artmasın. Borçları yeniden yapılandırıp yeni bir döneme gireceğiz. Kesinlikle çok olumlu bir adım."



KONYASPOR BAŞKANI HİLMİ KULLUK

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in Bankalar Birliği Başkanı ile yaptığı görüşme tüm kulüpleri kapsadığı için mutluyum. Çünkü geleceğimiz ekonomik olarak zordaydı. Artık gerekli önlemler sayesinde kriz aşılacak. Başkan Demirören'e teşekkür ederiz."



SIKI MALİ DİSİPLİN GELİYOR

TFF Başkanı Demirören ve TBB Başkanı Aydın'ın imza attığı kulüpleri kurtaracak anlaşma, önceki gün duyurulmuştu. İşte mali devrimin içeriği şöyle: "Sadece sportif becerilerin değil idari ve mali etkinliğin de dahil olduğu bir bütünlük içinde yönetilmesi durumunda futbolun ekonomiye sağlamakta olduğu katkının sürdürülebilir olacağı düşünülmektedir. Futbolun bir endüstri olduğu gerçeğinden hareketle uzun vadeli strateji ve hedefler önem kazanmaktadır. TBB, kulüplerin finans sektörünü temsilen proje içinde yer almaktadır.