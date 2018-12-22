Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

18'inci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sol kanatta topu kazanan Djalma Campos, arkadaşıyla duvar pası yaparak hızla ceza sahasına girdi. Burada topu düzelten Campos'un sert vuruşu kaleci Mert Günok'ta kaldı.



23'üncü dakikadaki Başakşehir atağında orta sahada topla buluşan Visca, takım arkadaşıyla verkaça girdi. Bu oyuncunun sol kanattaki arkadaşı İrfan ile duvar pasında tekrar ceza alanına giren Visca'nın şutla karışık pas denemesi kaleci Haydar'da kaldı.



33'üncü dakikada soldan ani gelişen Alanyaspor atağında hızla taç çizgisinden rakip sahaya sokulan N'Sakala sağ kanattan ceza sahasına koşu yapan Efecan'a ortaladı. Burada topu kontrol eden Efecan'ın sert vuruşunu kaleci Mert güçlükle tokatladı. Dönen topu ise defans uzaklaştırdı.



40'ıncı dakikada Başakşehir atağında Da Costa'nın ara pasında topla buluşan Visca ceza sahasına sokuldu. Topu düzelten Visca'nın plase vuruşu kaleci Haydar'ı geçerek ağlarla buluştu: 0-1.



44'üncü dakikada gelişen Alanyaspor kontra atağında sağ kanatta topla buluşan Efecan, direkt ceza alanına ortaladı. Kale önünde topa hamle yapan Campos topa uzandı fakat kendini sıyıran top gol çizgisinde kaleci tarafından yakalandı.



Maçın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sonlandı.



56'ncı dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında ceza sahasına sokulan Baiano sert vurdu ancak top az farkla auta gitti.



62'nci dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Villafanez, topu kalenin önüne havalandırdı. Burada yükselen Fernandes'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.



67'nci dakikadaki Alanyaspor atağında topla buluşan N'Sakala ceza sahasına girdi. Yapılan duvar pasında kale çaprazından topa dokunan N'Sakala'nın vuruşu kaleciyi de geçti. Top kale çizgisini geçmek üzereyken son anda Başakşehir savunması meşin yuvarlağı çeldi.



76'ncı dakikada Başakşehir'in kullandığı serbest vuruşta İrfan Can topu ceza alanına yükseltti. Burada topa müdahale eden kaleci Haydar meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Oluşan karambolün ardından Merih ile müdahale eden Haydar topun kontrolünü sağladı.



86'ncı dakikada orta sahada oluşan pozisyonda Arda'ya müdahale eden Welinton'a maçın hakemi sarı kart gösterdi. Oyunu durduran hakem Ali Palabıyık, VAR'da pozisyonu tekrar inceleyerek sarı kartı kırmızıyla değiştirerek Welinton'u oyundan ihraç etti.



Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonlandı.

MAÇIN ARDINDAN

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 1-1'lik skorla berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Bana göre iyi, güzel bir maç oldu. Dişe diş bir maç oldu. Aşağıdaki takım ile yukarıdaki takım maçı gibi olmadı" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederek, "Oyuncularımı oyun disiplinine oyunun tamamında uydukları için tebrik ediyorum. Bana göre iyi, güzel bir maç oldu. Dişe diş bir maç oldu. Aşağıdaki takım ile yukarıdaki takım maçı gibi olmadı. İlk yarı rakip bizden daha iyiydi ama oyun planımız zaten bu şekildeydi. Topu rakibe verdik, biraz kontrol amaçlı oynadık, oyun disiplinine sağdık kalmaya çalıştık. İkinci yarı geriye düşünce risk almaya başladık bu sefer. Çok koştuk, çok mücadele etti oyuncularım. Skoru dengeledik, kazanabilir miydik, kazanabilirdik bence. O pozisyonları yakaladık. Böyle bir rakibe karşı bu kadar pozisyon bulabiliyorsan bana göre kazanman lazım. İyi pozisyon bulduk 1-1'den sonra 4 tane ama 'puan puandır' diyoruz. Gerçekten Başakşehir güçlü bir takım. Oyunsal olarak çok güçlü, oyuncu kalitesi çok iyi, alternatifli bir kadro var. Bugün oyunun tamamında çok sıkıntı yaşadık. Santrforlarımız yoktu, Sackey sakatlandı, birçok değişiklik yapmak zorunda kaldık, çok risk aldık oyunun tamamında ama oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Mücadeleden ve oyundan gayet memnunuz. Bununla yetinmek zorunda kaldık" dedi.

"18 PUAN FENA DEĞİL"

Bir gazetecinin "Cisse sakat. Oynasaydı maçın skoruna etki eder miydi?" sorusuna yanıt veren Sergen Yalçın, "Belki de olabilirdi. Çünkü Junior Fernandes'i önde oynattık ki, Junior'un çok pozisyonu değil. O da çok sıkıntı yaşadı. Devrede 'Ben bu pozisyonun oyuncusu değilim, oynayamıyorum' diye sitemler etti. Ben de, 'İyi de oynasan, kötü de oynasan çok önemli değil. Oynayacaksın' dedim. Çünkü Cisse sakat. Bobo ile dün konuştuk, 'Bak başlama. Sakatlığın varsa oyuna başlamayalım, bize oyunun başında hamle kullandırma' dedik. Oynamak istedi ve çok erken bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Yani bu kadar sıkıntının içerisinde gerçekten içeride işleri döndürmek kolay değil. Birçok oyuncuyu başka pozisyonlarda oynattık. Welinton'u ön liberoya koyduk, Junior'u santrfor oynattık. Çok oynadık takımın içerisinde ama iyi niyetle ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. En güzel tarafı burasıydı. Cisse sakattı, Bobo sakattı, Ceyhun sarı kart cezalısıydı, Sackey erken sakatlandı. Kadroda oynayan oyuncuların birçoğunu maalesef kullanamadık. Geçen hafta Rizespor'a da 3 tane oyuncuyu kullanamadık ama ona rağmen çok zorlu bir periyot oynadık. Zorlu maçlar oynadık; Beşiktaş, Başakşehir, Rize deplasmanı, hep zor maçlar bunlar ama fena bitirmediğimizi düşünüyorum. 18 puan fena değil, kötü mü, bence kötü de değil. İkinci yarı daha güçlü bir devre geçirip, 2-3 oyuncu katmak istiyoruz takıma devre arasında. Onları da becerirsek çok daha güçlü bir ikinci yarı yaşarız diye düşünüyorum" diye konuştu.

"OYUNU KAYBEDEBİLİRDİK"

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-1'lik skorla berabere kalan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Oyunun 80. dakikasından sonra oyuna tekrar sahip olduk ve yakaladığımız 2 pozisyonu da değerlendiremedik. Sonuçta kazanabilirdik ama 70-80 dakikalarda da oyunu kaybedebilirdik" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, rakibin hareketli bir takım olduğunu aktardı. Abdullah Avcı, "Alanyaspor ön tarafa koşu yapan, hareketli bir takım. Bununla ilgili topa sahip olma anlamında çalıştığımız organizasyonlar, kenarları kullanma gibi bir düşüncemiz vardı. İlk yarı itibariyle topa yüzde 70 küsurlarda sahip olduk. Çalıştığımız organizasyonların bazılarını yaptık. İlk yarı itibariyle de topa sahip olarak organizasyonlardaki ısrarın da sonucunu alarak devreye girdik. İkinci yarı bizler için daha kolay olması gerekiyordu. Mahmut'un sakatlanması bizim pas oranımızı düşürdü. Organizasyonları doğru kullanamadık. İkinci yarı alışık olmadığımız pastan çıkıp 20 küsur direk oyun oynadık. İkinci topları rakip aldı. Geniş alanda yakalanmaya başladık. 70-80 dakika arasında oyunu kaybedebilirdik. Tek atılan kornerden de golü yedik. Özellikle O bölümde de oyunu kaybettik. Skor da alabilirdi ama 80. dakikadan sonra oyuna tekrar sahip olduk ve yakaladığımız 2 pozisyonu da değerlendiremedik. Sonuçta kazanabilirdik ama 70-80 dakikalarda da oyunu kaybedebilirdik" dedi.

"RAKİBİ TEBRİK EDİYORUM"

Alanyaspor'un ligin en fazla faul yapan takımı olduğunu ifade eden Avcı, "Bir yerde topa sahip olan ve oynayan bir takım, diğer taraftan takım savunması yapan bir takım vardı. Fazla faul yapan bir takım vardı. Welinton girdikten sonra kart gördü. Yine Merih'in pozisyonu da kırmızı karttı. Kırmızı kart ise VAR'dan oldu. Bu maçın berabere bitmesinin bir bahanesi değildir. Hakemlerin sporcu sağlığını daha iyi korumaları açısında söylüyorum. Ama bu daha iyi oyun oynamamızın, galip gelmemiz için bir sebep değildir. Daha dikkatli olunması gerektiği için söylüyorum. Rakibi tebrik ediyorum. İkinci yarı itibariyle, hatalarımızı azaltıp, daha az yaptıklarımızı da yukarı çekerek devam edeceğiz" diye konuştu.

STAT: Bahçeşehir Okulları



HAKEMLER: Ali Palabıyık (xxx), Kerem Ersoy (xxx), Serkan Oğulcan (xxx)



AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz (xxx) - N'Sakala (xxx), Tzavellas (xxx), Baiano (xxx), Merih (xxx), Villafanez (xxx) (Dk. 90+1 Maniatis), Sackey (xx) (Dk. 46 Welinton xxx), Taha (xxx), Efecan Karaca (xxxx), Junior Fernandes (xxxx), Bobo (x) (Dk. 10 Campos xxx)



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok (xxx) - Clichy (xxx), Edin Visca (xxxx), Mossoro (xxx) (Dk. 71 Bajic xxx), Adebayor (xxx), İrfan Can (xxx), Stefano (xxx) (Dk. 66 Arda Turan xx), Mahmut (xx) (Dk. 45+1 Attamah xxx), Da Costa (xxx), Caiçara (xxx) Gökhan (xxx)



GOLLER: Dk. 62 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor) - Dk. 40 Visca (Medipol Başakşehir)



KIRMIZI KART: Dk. 86 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)



SARI KARTLAR: Taha, Merih, Baiano (Aytemiz Alanyaspor) - Caiçara, Bajic (Medipol Başakşehir)