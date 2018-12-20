Galatasaray Halil Umut Meler ile kaybetmiyor
20 Aralık 2018, Perşembe
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Galatasaray Halil Umut Meler ile kaybetmiyor

'de bu hafta ile DG arasında oynanacak maçta düdük çalacak. Sarı-kırmızılılar, Meler'in yönettiği 8 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Spor Toto 'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Stadyumu'nda oynanacak - Demir Grup mücadelesini hakem yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak ise Serkan Tokat görev alacak.


bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, Galatasaray'ın daha önce 8 maçında görev aldı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 7 kez sahadan galip ayrılırken, 1 kez de berabere kaldı. Bu müsabakalarda Galatasaraylı futbolcular 19 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.
32 yaşındaki hakem, Galatasaray'ın son olarak Süper Lig'in 3. haftasında sahasında 'u 6-0 yendiği karşılaşmada düdük çalmıştı.

  1. 20.12.2018 14:06
  2. Güncelleme: 20.12.2018 15:01
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