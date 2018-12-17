Yeni Malatyaspor dolu dizgin!

Süper Lig'in iki flaş ekibini karşı karşıya getiren maçta gülen taraf Y.Malatyaspor oldu. Malatya 16'da Diego'nun büyük hatasını affetmeyen Boutaib ile öne geçti: 1-0. 34'te sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızı Guilherme'nin pasıyla buluşan Boutaib, ikinci kez sahne aldı: 2-0. 31 yaşındaki Faslı yıldız, bu sezon 4. golüne imza attı.

ANTALYA'DA 3 KAYIP!



İkinci yarıda da adrenalin düşmedi. 50'de Guilherme, 56'da Rahman'ın vuruşları direkten döndü. 67'de ise Celustka-Eren mücadelesi sonrası saha karıştı. Hakem Kalkavan, VAR'dan Malatya'dan Sadık, Antalya'dan Diego kırmızı kart gösterdi. Kalan sürede skor değişmezken, Akdeniz ekibinde kart gören Diego, Maicon ve Doğukan, Fenerbahçe maçında oynayamayacak.