Yeni Malatyaspor dolu dizgin!
İki takımın 10 kişi kaldığı maçta Malatya, Antalyaspor fırtınasını Faslı golcüsüyle dindirdi. Doğu ekibi, lider Başakşehir ile farkı 6’ya düşürdü.
Süper Lig'in iki flaş ekibini karşı karşıya getiren maçta gülen taraf Y.Malatyaspor oldu. Malatya 16'da Diego'nun büyük hatasını affetmeyen Boutaib ile öne geçti: 1-0. 34'te sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızı Guilherme'nin pasıyla buluşan Boutaib, ikinci kez sahne aldı: 2-0. 31 yaşındaki Faslı yıldız, bu sezon 4. golüne imza attı.
ANTALYA'DA 3 KAYIP!
İkinci yarıda da adrenalin düşmedi. 50'de Guilherme, 56'da Rahman'ın vuruşları direkten döndü. 67'de ise Celustka-Eren mücadelesi sonrası saha karıştı. Hakem Kalkavan, VAR'dan Malatya'dan Sadık, Antalya'dan Diego kırmızı kart gösterdi. Kalan sürede skor değişmezken, Akdeniz ekibinde kart gören Diego, Maicon ve Doğukan, Fenerbahçe maçında oynayamayacak.
- 17.12.2018
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Yorum
kartal Caner BJK'den ayrılmaz. BJK de onu çok seviyor.
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baksoy Dostluk bu işte takımı küme düşme potasında olmasına rağmen rakibe bu kadar anlayış gösteren bir taraftar grubu alkışlanır ancak ?
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baksoy Yanalım yanalımda o olsa idi acaba Ümraniye spora elenirmiydik ona yanarım ?
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