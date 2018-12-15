Okan Buruk: "Yine üç puanı hanemize yazamadık"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, kazanmaya ihtiyaçları olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bizim için Aytemiz Alanyaspor karşılaşması hayati maçtı. Kazanmak için her şeyi yapacaktık. Maça da iyi başladık, golü de bulabilirdik. 30'uncu dakikadan sonra hatalar yaptık. Rakip üzerimize geldi ve golü buldu. İlk yarıyı geride kapattık. İkinci yarıya penaltı ile başladık. İki hafta sonra yine penaltıyı gole çeviremedik. İkinci yarıda bizim ve rakibimizin de net pozisyonları var. Sonuç olarak 1-1 biten bir maç oldu. Biz kazanmak istiyorduk. Taraftarımıza galibiyeti yaşatmak istiyorduk. Kazanamama baskısı oyuncularımıza yansıyor. Maç içerisinde çok hatalar yapıyoruz. Basit hatalar yüzünden kendi kalemize gol atacağız diye korktum. Sergen hoca da bende takımlarımızın savunmalarından memnun değiliz. Üst sıralarla aramızda çok fark yok ama kazanmamız gereken bir maçtı. Ama ne yazık ki kazanamadık kaybedebilir dikte. Yine üç puanı hanemize yazdıramadık."



SERGEN YALÇIN: "DEPLASMANDAN ALINAN BİR PUAN İYİDİR"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise, psikolojisi zor bir maç olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"İki taraf içinde önemli bir puan mücadelesi oldu. Pozisyonlar, goller, atılamayanlar vardı. Karmaşık bir maç oldu. Verdiğimiz pozisyonlar çok iyi değil bizim için. Deplasmandan alınan bir puan iyidir. İki taraf içinde zor bir maçtı. Kaybedebilirdik de, kazanabilirdik de. Alabildiğimiz kadar puan alıp ligin devresine girmek istiyoruz. Sonrasında kafamızda takviyeler, transferler var."