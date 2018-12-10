Kasımpaşa - Kayserispor | CANLI
Süper Lig’in 15. haftasında Mustafa Denizli yönetiminde zirve mücadelesi veren Kasımpaşa sahasında kötü günler geçiren ve teknik direktör değişikliğine giderek takımın başına Hikmet Karaman'ı getiren Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki mücadelede Kasımpaşa, Kayserispor'u konuk edecek. Ligde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 26 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 8'ini kaybeden Kayserispor ise 12 puanla 17. sırada bulunuyor.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.
11'LER
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Tarkan, Sadiku, Pavelka, Eduok, Trezeguet, Diagne
KAYSERİSPOR: Lung, Levent, Atila Turan, Sapunaru, Kana Biyik, Şamil Çinaz, Mensap, Bilal, Deniz Türüz, Chery, Umut Bulut
Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları bulunan Fode Koita ile Özgür Çek'in durumu ise maç saatinde belli olacak.
Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçta takımlar 1-1 berabere kalmıştı. İkinci devredeki karşılaşmayı ise Kayserispor 3-2 kazanmıştı.
KASIMPAŞA İLE KAYSERİSPOR 21. KEZ KARŞILAŞACAK
Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasının kapanış gününde Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki ekip, 21.kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.
Bugüne kadar 16 kez Süper Lig'de, 4 kez de 2.Lig'de karşılaşan iki ekibin mücadelesinde 7 kez Kayserispor kazandı. 9 maç berabere biterken 4 kez de Kasımpaşa kazandı. Bu maçlarda Kayserispor 22 gol atarken Kasımpaşa ise 24 gol kaydetti. Süper Lig'de oynanan 16 maçta 7 kez Kayserispor kazandı 3 kez de Kasımpaşa kazandı. 6 maç da berabere bitti. Süper Lig maçlarında Kayserispor 20 kez, Kasımpaşa ise 21 kez fileleri havalandırdı. İşte iki takım arasında oynanan maçlar ve neticeleri
- 10.12.2018 19:08
- Güncelleme: 10.12.2018 19:55
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Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 5
Yorum
karado taraftar istedi ali koç geldi,taraftar istedi aykut gitti,taraftar istedi ersun geldi fb küme düştü.
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Fatih Terim'den flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması!
Toplam 1
Yorum
gsgs hocam sen biz eksik değiliz. sahaya 11 kişi çıkıyoruz diyosun ama eksikler yüzünden takım psikolojik olarak eziliyor.mental olarak düşüyor.
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Son 13 yılın en kötüsü
Toplam 2
Yorum
BJK'li Senol Günes BJK'da üstüste rekorlar kirdi basari anlaminda. SImdi de ters yönde kirma yolunda... FB'ye fazla gülmeyelim bence..
Kasımpaşa - Kayserispor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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