Kasımpaşa - Kayserispor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki mücadelede Kasımpaşa, Kayserispor'u konuk edecek. Ligde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 26 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 8'ini kaybeden Kayserispor ise 12 puanla 17. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.





11'LER

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Tarkan, Sadiku, Pavelka, Eduok, Trezeguet, Diagne

KAYSERİSPOR: Lung, Levent, Atila Turan, Sapunaru, Kana Biyik, Şamil Çinaz, Mensap, Bilal, Deniz Türüz, Chery, Umut Bulut

Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları bulunan Fode Koita ile Özgür Çek'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçta takımlar 1-1 berabere kalmıştı. İkinci devredeki karşılaşmayı ise Kayserispor 3-2 kazanmıştı.

KASIMPAŞA İLE KAYSERİSPOR 21. KEZ KARŞILAŞACAK

Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasının kapanış gününde Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki ekip, 21.kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.

Bugüne kadar 16 kez Süper Lig'de, 4 kez de 2.Lig'de karşılaşan iki ekibin mücadelesinde 7 kez Kayserispor kazandı. 9 maç berabere biterken 4 kez de Kasımpaşa kazandı. Bu maçlarda Kayserispor 22 gol atarken Kasımpaşa ise 24 gol kaydetti. Süper Lig'de oynanan 16 maçta 7 kez Kayserispor kazandı 3 kez de Kasımpaşa kazandı. 6 maç da berabere bitti. Süper Lig maçlarında Kayserispor 20 kez, Kasımpaşa ise 21 kez fileleri havalandırdı. İşte iki takım arasında oynanan maçlar ve neticeleri