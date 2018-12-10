Doğu derbisinde Malatyaspor şov

Süper Lig'in iki flaş ekibi Doğu derbisinde sahne aldı. İlk yarıda Erzurum; Özer ve Taylan ile gol fırsatlarını harcarken, aradığı golü 43'te Sunu'nun düşürülmesiyle VAR'dan verilen penaltıda Scuk'la buldu: 1-0. İkinci yarıda Malatya 67'de Donald ile eşitliği sağladı. Malatya'da 73'te Sadık'ın kafası direkten döndü. 78'de Eren, sarı-kırmızılıları öne geçirdi. 90+5'te yine sahne alan tecrübeli golcü takımına Doğu derbisinde zaferi getiren isim oldu.



'2. YARI MÜTHİŞ OYNADIK'



Yeni Malatya Teknik Direktörü Erol Bulut, Erzurum'da 2. yarıdaki müthiş oyunlarıyla zafere ulaştıklarını söyledi. Bulut, "2. yarı gol atmamız gerekiyordu ve ikinci yarıda baskılı oynadık, iyi işler yaptık" dedi.



ŞİFO, KAÇANLARA YANIYOR



Erzurum'da Mehmet Özdilek, büyük fırsat teptiklerini vurguladı. Özdilek, "Oyunun başında çok net pozisyonlarımız vardı, işi bitirebilirdik, rakibin fişini de çekebilirdik ama değerlendiremedik" yorumunu yaptı.