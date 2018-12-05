Süper Lig'de günün özeti! (04.12.18)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Ankaragücü-Başakşehir maçı, Afyonkarahisar'da oynanacak. Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 10 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak maça, Afyonkarahisar Zafer Stadı ev sahipliği yapacak. TFF, Osmanlı Stadı'nda yapılması planlanan karşılaşmanın, saha zemininin elverişli olmaması nedeniyle başka bir statta oynanmasına karar vermişti.
KAYSERİ'DE ROTA ÜZÜLMEZ
Ertuğrul Sağlam'ın ayrılmasından sonra arayışlarını sürdüren Kayseri'de, İbrahim Üzülmez ismi ön plana çıktı. Sumudica'dan olumsuz yanıt alan yönetim, Üzülmez'i şehre davet ederken; Hikmet Karaman ve Hamza Hamzaoğlu'yla da görüşüldüğü öğrenildi.
LİDER KUPAYA HAZIR
Süper Lig lideri Başakşehir, kupada Adana Demirspor ile bugün deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı. Kupaya büyük önem verdiklerini söyleyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Sezon sonunda inşallah 2 kupayı da almak istiyoruz. Adana'da ilk maçtan avantajlı bir skorla döneceğimize inanıyorum" diye konuştu.
BULUT'TAN SERT UYARI
Lider Başakşehir yenilgisini Akhisar ile telafi etmek isteyen Y.Malatya'da 1-1'lik beraberlikle moraller bozulurken, yarın kupada Etimesgut ile oynanacak maçın hazırlıkların ara vermeden başlandı. İdamnad futbolculara yönelik bir konuşma yapan Teknik Direktör Erol Bulut, ciddiyet uyarısında bulundu. Akhisar karşısında farkı arttıracak golleri atamadıklarını ve rakibe cesaret verdiklerini söyleyen Bulut, kupada Etimesgut ve ligde Erzurum maçlarında kayıp istemedi.
PFDK SEVKLERİ AÇIKLANDI
TFF Hukuk Müşavirliği, Ç.Rizespor, Alanya, Sivas ve Kayserispor'un PFDK'ya sevk edildiğini bildirdi. Açıklamada, Ç.Rize, Alanya ve Kayseri'nin çirkin ve kötü tezahürat, Sivas'ın ise talimatlara aykırı hareketten disipline sevk edildiği kaydedildi.
- 5.12.2018
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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Fenerbahçe'den gol provası
Toplam 1
Yorum
KASA KOSKOCA FB DİRARA MI KALDI YA U21 NE GÜNE DURUYO
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
Süper Lig'de günün özeti! (04.12.18) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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