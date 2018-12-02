Süper Lig'de günün özeti! (01.12.18)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
TÜRKİYE'NİN EN İYİSİYİM
Kasımpaşa'nın 14 gollü yıldızı Mbaye Diagne iddialı konuştu. 27 yaşındaki Senegalli santrfor, "Gol kralı olmak istiyorum. Bu şekilde devam edersem 30 ve üzerinde atabilirim. Gollerde arkadaşlarımın büyük katkısı var. Şu an Türkiye'nin en iyi futbolcusu benim. F.Bahçe'yi yenmek istiyoruz" yorumunu yaptı.
RİZE'NİN UMUDU BİTMEZ
Süper Lig'de topladığı 10 puanla sonuncu sırada yer alan Ç. Rizespor'da Başkan Hasan Kartal Ankaragücü maçına yönelik konuştu. Kartal, "Takım üzerinde gerçekten bir şanssızlık var. Penaltı kazandık ama atamadık. Baskıyı kurduk fakat öne geçemedik. Ümidi kaybetmedik, toparlayacağız" yorumunu yaptı.
AKHİSAR DİP YAPTI
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda puan alamayan Akhisarspor, bu sezon puanı bulunmayan 3 takımdan biri oldu. Manisa ekibi, B Grubu'nda Rosenborg ve F Grubu'nda Dudelange ile birlikte puan alamadı.
VAR HARİKA İŞLİYOR
UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti, Süper Lig'de uygulanan VAR hakkında konuştu. İtalyan yönetici, "TFF çok büyük çaba sarf ediyor. Sistem şu anda Türkiye'de kusursuz işliyor. Çok iyiler" dedi.
MALATYASPOR'A MÜJDE
Süper Lig'de yarın Akhisar'ı ağırlayacak Y. Malatyaspor'a müjdeli haberler geldi. Sağlık heyetinin yoğun tedavisi sonucunda kaleci Ertaç Özbir çalışmalara başladı. Arturo Mina ile Guilherme de takımla antrenmana katıldı.
AVANTAJIMIZ KOCAMAN
Aykut Kocaman ile birlikte galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını belirten Abdou Razack Traore ise, "Taraftarlarımızın önünde galibiyet almak gerçekten çok güzel ve mutluluk verici. Hocamız bizim için avantaj" yorumunu yaptı.
ÖNEMLİ BİR GALİBİYET
Konyasporlu Adis Jahovic ve Abdou Razack Traore, 2-0 kazandıkları Alanyaspor maçında önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Jahovic, "Alanya güçlü bir takım. Sergen hoca ile çıkış yakalamışlardı. İyi mücadele ettik" yorumunu yaptı.
TRANSFERDE KâRA GEÇTİK
UEFA'nın finansal fair play (FFP) uygulamalarına uyum sağlamaya çalışan Türk futbol kulüplerinin, ocak-eylül dönemindeki toplam bonservis gelirleri, bonservis harcamalarını geride bıraktı. Kulüpler, bu dönemde transferde 57 milyon dolarlık fazla verdi.
- 2.12.2018
-
Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
Toplam 1
Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
-
Luyindama klasiği
Toplam 1
Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
-
Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
Toplam 1
Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
Süper Lig'de günün özeti! (01.12.18) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.