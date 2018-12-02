Süper Lig'de günün özeti! (01.12.18)

TÜRKİYE'NİN EN İYİSİYİM



Kasımpaşa'nın 14 gollü yıldızı Mbaye Diagne iddialı konuştu. 27 yaşındaki Senegalli santrfor, "Gol kralı olmak istiyorum. Bu şekilde devam edersem 30 ve üzerinde atabilirim. Gollerde arkadaşlarımın büyük katkısı var. Şu an Türkiye'nin en iyi futbolcusu benim. F.Bahçe'yi yenmek istiyoruz" yorumunu yaptı.



RİZE'NİN UMUDU BİTMEZ



Süper Lig'de topladığı 10 puanla sonuncu sırada yer alan Ç. Rizespor'da Başkan Hasan Kartal Ankaragücü maçına yönelik konuştu. Kartal, "Takım üzerinde gerçekten bir şanssızlık var. Penaltı kazandık ama atamadık. Baskıyı kurduk fakat öne geçemedik. Ümidi kaybetmedik, toparlayacağız" yorumunu yaptı.



AKHİSAR DİP YAPTI



UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda puan alamayan Akhisarspor, bu sezon puanı bulunmayan 3 takımdan biri oldu. Manisa ekibi, B Grubu'nda Rosenborg ve F Grubu'nda Dudelange ile birlikte puan alamadı.



VAR HARİKA İŞLİYOR



UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti, Süper Lig'de uygulanan VAR hakkında konuştu. İtalyan yönetici, "TFF çok büyük çaba sarf ediyor. Sistem şu anda Türkiye'de kusursuz işliyor. Çok iyiler" dedi.



MALATYASPOR'A MÜJDE



Süper Lig'de yarın Akhisar'ı ağırlayacak Y. Malatyaspor'a müjdeli haberler geldi. Sağlık heyetinin yoğun tedavisi sonucunda kaleci Ertaç Özbir çalışmalara başladı. Arturo Mina ile Guilherme de takımla antrenmana katıldı.



AVANTAJIMIZ KOCAMAN



Aykut Kocaman ile birlikte galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını belirten Abdou Razack Traore ise, "Taraftarlarımızın önünde galibiyet almak gerçekten çok güzel ve mutluluk verici. Hocamız bizim için avantaj" yorumunu yaptı.



ÖNEMLİ BİR GALİBİYET



Konyasporlu Adis Jahovic ve Abdou Razack Traore, 2-0 kazandıkları Alanyaspor maçında önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Jahovic, "Alanya güçlü bir takım. Sergen hoca ile çıkış yakalamışlardı. İyi mücadele ettik" yorumunu yaptı.



TRANSFERDE KâRA GEÇTİK



UEFA'nın finansal fair play (FFP) uygulamalarına uyum sağlamaya çalışan Türk futbol kulüplerinin, ocak-eylül dönemindeki toplam bonservis gelirleri, bonservis harcamalarını geride bıraktı. Kulüpler, bu dönemde transferde 57 milyon dolarlık fazla verdi.