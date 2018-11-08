12. haftanın hakemleri belli oldu!
Spor Toto Süper Ligi'nin 12. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. Geçen haftanın en çok konuşulan ismi Fırat Aydınus'a maç verilmedi.
ÇAYKUR RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR > HALİL UMUT MELER
KAYSERİSPOR - GALATASARAY > ÜMİT ÖZTÜRK
FENERBAHÇE - ALANYASPOR > ALPER ULUSOY
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR > YAŞAR KEMAL UĞURLU
BURSASPOR - KASIMPAŞA > METE KALKAVAN
?YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR > ARDA KARDEŞLER
ERZURUMSPOR - GÖZTEPE > HÜSEYİN GÖÇEK
KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ > SUAT ARSLANBOĞA
ANTALYASPOR - AKHİSAR > ALİ PALABIYIK
- 8.11.2018 11:22
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Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!
Toplam 1
Yorum
resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
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Koeman F.Bahçe'nin başında kalacak mı? Cevap verdi...
Toplam 1
Yorum
helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
Toplam 1
Yorum
Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
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