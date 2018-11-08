12. haftanın hakemleri belli oldu! – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    12. haftanın hakemleri belli oldu!

    12. haftanın hakemleri belli oldu!

    'nin 12. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. Geçen haftanın en çok konuşulan ismi 'a maç verilmedi.

    'nin 12. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. Geçen haftanın en çok konuşulan ismi 'a maç verilmedi. İşte haftanın hakemleri:

    ÇAYKUR RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR > HALİL UMUT MELER

    KAYSERİSPOR - GALATASARAY > ÜMİT ÖZTÜRK

    - ALANYASPOR > ALPER ULUSOY

    - SİVASSPOR >

    - KASIMPAŞA >

    ?YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR > ARDA KARDEŞLER

    ERZURUMSPOR - GÖZTEPE >

    - ANKARAGÜCÜ > SUAT ARSLANBOĞA

    ANTALYASPOR - AKHİSAR > ALİ PALABIYIK
    1. 8.11.2018 11:22
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